Demain, tous en Zoox ? Le géant Amazon dévoile son taxi autonome aux très grandes ambitions

À ne pas confondre avec Zuul, le méchant du premier film SOS Fantômes, Zoox a été racheté par l'entreprise de commerce en ligne tentaculaire Amazon en juin dernier et a pu donc bénéficier depuis d'une manne financière considérable pour porter la dernière main à son taxi électrique autonome. Il se présente comme un minuscule wagon de transport en commun sans avant ni arrière puisque pouvant évoluer indifféremment dans les deux sens avec ses quatre roues directrices.

Mesurant seulement 3,63 m de long, soit presque autant qu'une Renault Twingo 3, il est équipé de chaque côté de deux portes coulissantes que quatre passagers peuvent franchir pour découvrir deux banquettes se faisant face. Pas de volant ni de pédale et une sellerie en vinyle qui semble fort heureusement facile à désinfecter. Il y a de plus un toit panoramique cerné de part et d'autre par un éclairage à LED étoilé façon Rolls Royce. Incontournable aujourd'hui, un chargeur de smartphone ainsi qu'un petit écran multimédia avec connexion Bluetooth sont mis à la disposition de chaque occupant.

Malgré son encombrement réduit, le taxi Zoox est alimenté par une gigantesque batterie à la capacité impressionnante de 133 kWh, 33 de plus que la plus grosse disponible aujourd'hui chez Tesla ! Cela lui permet de rouler de façon continue pendant 16 heures sans recharger avec une vitesse maximum, quelque peu effrayante pour une voiture autonome, de 120 km/h.

La sécurité est évidemment le centre des priorités, comme le martèle Jesse Levinson, directeur technique et cofondateur de Zoox : « c'est le fondement de tout ce que nous faisons », a-t-il affirmé dans un communiqué. Et, pour parer à tout incident ou accident fâcheux, ce taxi dispose d'une batterie de caméras, de radars et de détecteurs LIDAR pour lui assurer un champ de vision à 270 degrés et lui permettre d'identifier et de suivre les autres occupants de la route autour de lui, dont les cyclistes et les piétons. Il a de plus un système d'airbags qui prend en compte l'aspect bidirectionnel du véhicule, ainsi que pas moins de cent innovations en matière de sécurité annoncées comme jamais vu jusqu'ici.

Des voitures sont déjà testées à San Fransisco, Las Vegas et dans la ville de Foster City, en Californie, où se trouve le siège de l'entreprise. Zoox espère lancer une application de covoiturage d'ici peu mais pour l'instant sans date précise. De plus, Amazon souhaite utiliser ces véhicules autonomes pour livrer des colis à ses clients, ce qui arrivera peut-être avant le service de taxi.