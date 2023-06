Départ en vacances : quel équipement obligatoire pour quel pays ?

Vérifier les prévisions de circulation, mais surtout l'état de son auto (pression des pneus, niveau d’huile...), reste une évidence avant les départs en vacances. Moins évidents sont les accessoires qui les accompagnent si vous comptez parcourir plusieurs pays d’Europe.

En France, depuis 2008 le duo gilet jaune et triangle de sécurité est obligatoire. Ne pas les avoir dans son auto lors d’un contrôle inopiné est passible d’une amende de 38 €. Mais la note peut grimper jusqu’à 750 € s’ils ne sont pas utilisés lors d’une immobilisation de votre véhicule.

Ces deux équipements sont obligatoires dans de nombreux autres pays (Serbie, Croatie, Slovaquie, Tchéquie…). Quant au gilet seul, il est obligatoire partout en Europe hormis dans les pays scandinaves, les Pays Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande, à Chypre ou encore en Grèce. Mais dans la plupart des cas, l’un et/ou l’autre sont simplement recommandés comme en Allemagne ou aux Pays Bas.

Le câble de remorquage parfois obligatoire

Si la plupart des pays s’accordent sur le type d’équipements obligatoires ou recommandés, la Macédoine du Nord et la Serbie se distinguent. En effet, pour voyager dans ces deux pays, vous devez posséder un câble de remorquage. Les autorités ne doivent pas apprécier qu’un véhicule reste trop longtemps sur le bas-côté.

L’éclairage est également un point à ne pas négliger. Les ampoules de rechange sont obligatoires en Andorre, en Croatie, au Monténégro et seulement recommandées en France et en Macédoine. Il est aussi nécessaire de munir son auto de déflecteurs de faisceaux lumineux lorsque l’on traverse la Manche. Le fait de conduire à gauche en Irlande et au Royaume-Uni en est la cause.

Quant à la trousse de premiers secours, elle est davantage obligatoire dans les pays Balkans (Autriche, Croatie, Hongrie, Pologne, Serbie, Slovaquie et Tchéquie). Enfin, l’extincteur n’est requis qu’en Pologne.

Camping sauvage interdit

Les amateurs de road trip ou de voyages en camion aménagé (ou van) ne peuvent « se poser » ou bon leur semble. Le camping sauvage est, en principe, interdit dans toute l’Europe, sauf dans les pays scandinaves et baltes, en Écosse, en Albanie, en Moldavie et en Roumanie, à condition de respecter certaines règles. Il est préférable de se renseigner sur le pays en question, plutôt que de prendre le risque d’être réveillé et chassé en pleine nuit…