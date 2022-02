Départs au ski : les prévisions de circulation de Bison Futé

Vendredi 4 février

Cela peut surprendre, mais Bison Futé sort le drapeau orange pour la Bretagne, le Normandie et le Nord dans le sens des retours !

Dans les agglomérations de la zone B, les premiers départs en vacances s'ajouteront à la circulation habituelle, bien que celle-ci soit plus faible avec le télétravail. Bison Futé conseille de quitter les grandes villes avant 16 heures. Il alerte aussi sur l'A71 entre Clermont-Ferrand et Bourges, de 16h à 19h.

Samedi 5 février

Le plus dur sera en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région sera classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Pour les départs, il faut éviter l'A6 entre Beaune et Lyon de 10 à 13 h, l'A40 de Mâcon à Chamonix de 10 à 17 h et l'A43 de Lyon à Chambéry dès 7 h et jusqu'à 16 h.

Pour les retours, ce sera sans surprise difficile dans l'autre sens pour les A40 (11 à 14 h) et A43 (7 à 15 h). Evitez aussi la N90 entre Bourg-Saint-Maurice et Chambéry, de 10 à 13 h.

Vendredi 11 février

Deuxième semaine de vacances pour la zone B et début pour la zone A. C'est aussi le début des congés au Luxembourg. Il y aura donc davantage de monde sur les routes, Bison Futé sort le drapeau orange dans le sens des départs sur tout le pays.

Il faut quitter ou traverser les grandes métropoles avant 14 heures. L'A13 sera très chargée entre Paris et Rouen de 16 à 21 heures. L'A43 de Lyon à Chambéry sera encombrée dès le milieu de l'après-midi et jusqu'à 22 heures. Bison Futé alerte aussi sur la N165 entre Nantes et Vannes.

Samedi 12 février

Les Alpes sont privilégiées pour les départs au ski. Ce sera ainsi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens de circulation.

Toute la journée, ce sera dur sur les A40 Mâcon/Chamonix et A43 Lyon/Chambéry (dès 7 heures pour cette dernière).

Pour les retours, ces axes seront saturés jusqu'à 15/16 heures. Ce sera également difficile sur l'A6 entre Lyon et Beaune, de 12 à 18 h, et entre Beaune et Auxerre, de 15 à 19 h, ainsi que sur l'A71 entre Clermont et Bourges, de 11 à 16 h.