Des batteries hautes performances Porsche fournies par Varta

Il n'aura pas fallu bien longtemps pour que le fabricant allemand Varta trouve un client à sa toute nouvelle génération de batterie, baptisée V4Drive. Et il n'aura pas fallu aller bien loin non plus. C'est Porsche qui vient en effet de confirmer que cette batterie, dont la production pilote débutera prochainement, sera utilisée, sans préciser sur quels modèles.

La rumeur l'annonce sur la future 911 et sur la prochaine Taycan, ce qui laisse encore du temps à Porsche et surtout à Varta pour faire réellement décoller la production. Varta mentionne d'ailleurs l'année 2024 comme charnière pour ces cellules, ce qui coïnciderait avec la fin de carrière de la 911 Type 992. Pour la Taycan, en revanche, le planning correspondrait plutôt à un restylage de la berline électrique qui passerait sur ces nouvelles cellules.

Des cellules Varta qui auraient la particularité de très peu chauffer, y compris sur une charge très puissante. Une condition sine qua non pour Porsche qui a déjà une architecture en 800V pour la charge rapide et qui devra proposer une expérience haut de gamme si la marque veut vendre une 911 électrique.