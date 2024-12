Des BMW exportées illégalement vers la Russie

Nos confrères de la version allemande du magazine économique Business Insider rapportent sur la toile des informations étonnantes concernant le constructeur BMW et la Russie. Le rapport indique que plus de 100 voitures ont rejoint le pays ciblé par des sanctions internationales depuis début 2022 et son invasion en Ukraine.

Une succursale en cause

D'après les échanges entre Business Insider et Bmw, le constructeur a appris la nouvelle il y a quelques jours avant de licencier les employés en cause dans cette affaire. Les voitures transitaient par la succursale BMW de Hanovre avant de rejoindre la Russie de manière illégale. Une opération très différente des ventes sur le marché gris dans lequel des trafiquants gagnent de l'argent en écoulant des voitures sans faire partie du constructeur.

Les ventes suspectes surveillées de près

Détail surprenant, BMW profite de l'occasion pour indiquer que des équipes internes s'activent pour empêcher des véhicules de se retrouver sur le marché gris. Une tâche de taille compte tenu de l'appétit important des Russes pour les autos frappées du blason munichois.