Des clients Tesla revendent les réservations du Cybertruck

La date de livraison des premiers Tesla Cybertruck de série est encore assez lointaine avec plus de cinq ans d'attente pour les derniers bons des réservations du véhicule haut sur pattes. Un délai que les plus impatients ne supportent pas. Une aubaine pour les premiers de la liste ayant déposé 100 dollars pour avoir un créneau dans la production du pick-up électrique. Les plus spéculateurs d'entre eux mettent en effet sur la plateforme des enchères eBay leur place contre des sommes de plusieurs milliers de dollars.

Pour faire grimper les prix, les clients indiquent leur numéro de réservation, capture d'écran du courriel Tesla avec date à l'appui. Le site spécialiste de la firme branchée Teslarati montre que les tarifs montaient parfois à 10 000 dollars (9 440 euros au cours actuel). Une sacrée plus-value face à l'apport demandé en juin 2020. Autre détail intéressant, Tesla communiquait sur un prix d'entrée de 39 900 dollars (37 678 euros). Les variations des cours des matériaux, du transport et de l'énergie forceront sans surprise le constructeur à rendre la note un peu plus salée.

Produire le Cybertruck en masse, un véritable défi

Les chaînes de montage du Tesla Cybertruck basées au Texas s'animeront en théorie l'année prochaine. Une manœuvre loin d'être aisée compte tenu de la configuration très particulière du véhicule. Des précédentes déclarations rapportent que les équipes Tesla rencontrent entre autres des difficultés du côté de la carrosserie saillante du modèle. Le rendu final perdra un peu de son minimalisme pour s'aligner sur les contraintes d'industrialisation de masse.