Des concerts organisés par la prévention routière

L’événement gratuit et ouvert à tous se déroulera de 15h à 21h dans une "ambiance musicale et conviviale", avec pour objectif de sensibiliser le public à un meilleur partage de la route entre tous les usagers.

Cette édition 2025 souhaite "faire entendre toutes les voix en faveur d’une circulation plus apaisée, équitable et sécurisée". L’événement entend rassembler piétons, cyclistes, automobilistes, utilisateurs de trottinettes et autres usagers autour de la notion de "cohabitation bienveillante" dans l’espace public, indique le communiqué.

En amont de l’ouverture du festival, les organisateurs dévoileront les résultats d’une enquête portant sur l’impact de la musique sur la "conduite apaisée". L’étude s’intéresse notamment aux chansons et styles musicaux plébiscités par les Français pour favoriser une conduite sereine. L’objectif : créer une « playlist idéale » pour accompagner les trajets estivaux.

"Généraliser le 30 km/h en ville"

Pour rappel, lors de la précédente édition, l’association Prévention Routière avait lancé une pétition pour la généralisation du 30 km/h en ville. "Nous appelons tous les Français à une vaste mobilisation pour rendre leur ville plus sûre, plus belle. Plus cette pétition recueillera de signatures, plus nous serons légitimes auprès des pouvoirs publics et des élus locaux pour généraliser le 30 km/h en ville et ainsi sauver de nombreuses vies sur les routes. », expliquait en 2024, Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention Routière. A ce jour, la pétition en ligne a recueilli 4 553 signatures.

Des animations pour tous

Tout au long de l’après-midi, des animations seront proposées aux petits comme aux grands. Un espace famille accueillera les enfants avec des activités ludiques autour des mobilités, un photocall et des animations musicales. La scène du festival accueillera plusieurs temps forts musicaux :

15h30 : Karaoké géant sur le thème de la mobilité urbaine

16h45 : Blind test consacré au partage de la route

19h : Concert funk/pop avec le groupe Clark’s Bowling Club

20h : Concert électro-pop du duo Agar Agar