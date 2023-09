Des écologistes militants brûlent 15 Tesla pour lutter contre l’idéologie de la société

Dans la nuit du 12 septembre dernier, un gros incendie s’est déclaré sur un parking rassemblant de nombreux modèles de Tesla dans une concession de la ville de Francfort en Allemagne. Mais avant que les détracteurs de la voiture électrique ne subodorent la possibilité d’avoir affaire à un nouveau cas d’incendie spontané de voiture électrique, une lettre anonyme diffusée sur Internet a donné une tonalité très différente à ce fait divers étrange.

« La corporation de Tesla incarne parfaitement l’idéologie du capitalisme vert et la continuité de la destruction mondiale et coloniale. Présenter les voitures électriques comme une alternative écologique viable est un mensonge cynique », était-il écrit dans la lettre selon le journaliste Alex Voigt dans une publication sur le réseau X (anciennement Twitter). Cette lettre a été publiée sur la plateforme en ligne Indymedia.

Tesla sous plusieurs feux

Quelle ironie de constater que les voitures de Tesla attisent autant la colère des conservateurs détracteurs de la technologie électrique -dont certains peuvent faire preuve d’une violence impressionnante aux Etats-Unis à l’encontre des propriétaires de Tesla et d’autres autos à zéro émission- que des écologistes les plus radicaux. A noter que l’incendie en question a nécessité l’intervention de 40 pompiers toujours d’après Alex Voigt citant les dires d'une agence de presse allemande. Et les fumées générées par cet incendie ont potentiellement fait encore plus de mal à l’environnement que la fabrication de ces quinze Tesla…