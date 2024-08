Des LEGO Super Mario Kart dans les cartons pour 2025 !

plombier en salopette rouge et de tous les personnages qui l'entourent dans ses courses virtuelles, sur leurs fabuleux engins de course. À vos marques…

Les amateurs de jeu vidéo ne sont pas sans savoir que la Gamescom, l'un des plus importants salons de jeux interactifs au monde (plus de 1 200 exposants venus de 45 pays) s'est tenu du 21 au 25 août derniers à Cologne (Allemagne).

Et le constructeur danois Lego, qui transforme quelques héros virtuels en jouets (pour les enfants qui apprécient encore le contact physique) a saisi cette occasion pour annoncer l'arrivée imminente de personnages les plus connus de Super Mario Kart. Mario bien sûr, mais également Yoshi, Donkey Kong, Toad (photo ci-dessous), Baby Mario, Baby Luigi et Baby Peach, entre autres, à bord d'engins formidables et personnalisables.

Mieux, des effets sonores et visuels emblématiques du jeu vidéo sont également prévus pour le démarrage des courses, les klaxons et les dérapages.

De quoi mettre en scène, sans l'intervention de toute intelligence artificielle, des courses folles.

Simon Kent, directeur de la conception chez LEGO Group, s'en félicite : « Nous sommes plus qu'impatients de donner un coup de boost à notre univers LEGO Super Mario avec la révélation de ces nouveaux ensembles Mario Kart, que les fans attendent avec impatience. Nous avons hâte que les constructeurs de tous âges mettent la pédale au plancher et fassent des courses de Mario Kart une réalité en briques à la maison, avec leurs amis et leur famille. Les tout nouveaux ensembles LEGO Super Mario : Mario Kart offrent une expérience de construction immersive et capturent l'action palpitante de la série de jeux vidéo bien-aimée, montrant aux fans que le monde est votre piste comme jamais auparavant ! »

Ces nouveaux ensembles LEGO Super Mario Kart seront disponibles sur lego.com, dans les magasins de la marque et auprès de certains grands détaillants du monde entier à partir du 1er janvier 2025. Dommage pour ceux qui les auraient souhaités pour Noël…