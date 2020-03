Des scientifiques proposent que l'on montre des images "chocs" sur les pompes à carburant

"Nous avons besoin d'alertes de santé sur les points de vente de produits fossiles" : voilà l'intitulé d'une publication inédite de la revue médicale britannique, l'une des plus anciennes au monde. Concrètement, il s'agit d'un billet d'opinion de la part de certains scientifiques qui réclament que l'on affiche des images chocs sur les pompes à essence et gazole au même titre que sur les paquets de cigarettes.

S'il est vrai que les vapeurs de carburants sont extrêmement novices, c'est surtout dans une logique environnementale globale et sanitaire que les scientifiques demandent que les gouvernements mettent en garde les usagers de la route.

"Nous proposons une solution peu coûteuse et à grande échelle de faciliter les changements chez les individus et les sociétés (affichage d'images chocs)", précise le BMJ, "notamment dans les services distribuant principalement des produits pétroliers, aux stations-service, sur les factures d'énergie et les commandes de billets d'avion. Ces affiches devraient clairement annoncer que le fait de continuer d'utiliser des produits pétroliers détériore le climat".

Le BMJ rappelle que dans certains pays, comme la Suède, il y a déjà un affichage spécifique sur les pompes, en fonction du degré de pollution du carburant (une notation, comme pour un véhicule neuf, de A à G).