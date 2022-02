Des villes sans voiture ? Une opposition pas si marquée

A l'occasion d'un événement dédié aux villes et territoires qui rassemble aujourd'hui des candidats à la présidentielle (auquel Caradisiac participe pour en savoir plus sur leur programme à destination des automobilistes), l'Université de la ville de Demain a publié les résultats d'une consultation citoyenne portant sur la construction de milieux urbains plus durables.

Une bonne partie est évidemment consacrée à la mobilité. Les organisateurs de la consultation soulignent d'ailleurs que la question de la mobilité est la plus débattue, générant de nombreuses propositions (dans cette consultation citoyenne, les participants font des propositions et votent sur celles des autres).

Pas de surprise, les propositions radicales sur la place de la voiture dans nos villes ne sont pas plébiscitées ! Ainsi, l'idée de "faire des villes sans voitures avec des routes aménagées seulement pour les vélos, trottinettes, piétons et tramways" recueille 50 % de votes contre.

Mais on peut aussi regarder l'autre côté de la balance. Et là, 38 % des participants se disent pour. Ce qui mine de rien fait beaucoup de monde favorable à des villes où la voiture est totalement bannie ! Lors des prochaines élections municipales, en 2026, les candidats qui retiendraient une telle idée pourraient donc séduire. D'ailleurs, à propos d'une interdiction de la voiture pour les petits trajets, remplacés par des trajets en transports en commun, les votes se resserrent avec 40 % de pour et 44 % de contre.

Evidemment, la clé du sujet est l'offre de transports en commun. Les mesures qui les favorisent, et celles en faveur des mobilités douces, séduisent. Quand un des citoyens propose "une offre de transports publics abordable, avec une desserte régulière permettant à chacun de se passer d’une voiture et des frais liés", il y a 81 % de votes pour.

75 % des sondés sont aussi d'accord avec l'idée de créer plus de parkings relais gratuits en périphérie pour inciter les gens à finir en transport en commun. Toutefois, la contradiction n'est jamais loin avec ce genre d'étude : seulement 25 % des votants sont favorables au remplacement de places de parking en ville par des espaces végétalisés. En clair, beaucoup tiennent encore à la possibilité de se garer facilement près de chez eux ou de leurs magasins favoris !

Autre curiosité du sondage : quand un des internautes propose des aides à l'achat conséquentes pour l'acquisition de voitures électriques en ville, il y a seulement 34 % de pour et 46 % de contre.