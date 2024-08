Des voitures électriques plus chères à réparer, mais...

5 753 dollars contre 4 806 dollars par accident. Voilà ce qu’a coûté en moyenne une voiture électrique pour être réparée sur le second trimestre 2024 aux Etats-Unis, par rapport à un véhicule thermique, d’après la société américaine Mitchell spécialisée dans la gestion de sinistres routiers dans le pays.

Au Canada aussi, la même société constate des frais de réparation plus élevés dans le cadre d’accidents impliquant des voitures électriques que lorsqu’ils concernent des modèles thermiques : 6 534 dollars canadiens en moyenne contre 4 958 dollars canadiens pour les véhicules thermiques.

Des véhicules électriques plus coûteux, aussi ?

Ces chiffres ne permettent évidemment pas d’affirmer que les voitures électriques sont plus chères à réparer que les voitures thermiques équivalentes puisqu’ils ne distinguent pas les modèles d’occasion et appartiennent potentiellement à des catégories de voitures différentes (dont les prix et donc le coût des réparations peuvent varier dans de grosses proportions).

Par ailleurs, l’étude de Mitchell précise que les voitures électriques modernes partent moins à la casse en cas d’accident que les véhicules thermiques : les modèles datant de 2021 ou plus récent impliqués dans des accidents pendant le second semestre 2024 ont terminé à la casse dans 9,16% des cas contre 9,45% pour les modèles thermiques de la même période. Elle montre aussi que les véhicules électriques sont plus souvent impliqués proportionnellement dans des accidents aux Etats-Unis que les modèles thermiques, mais moins que les autos hybrides (c’est en revanche l’inverse au Canada).

Dans une étude récente du SRA en France, on s’intéressait déjà à des statistiques sur les réparations des voitures électriques. Les données en la matière peuvent être contradictoires et dépendent de nombreux facteurs.