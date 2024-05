Pourquoi les voitures électriques sont-elles plus chères à réparer ?

Au quotidien, faire le plein d’électrons s'avère nettement moins coûteux que de remplir son réservoir de carburant, à condition d’éviter les bornes rapides. En revanche, une voiture électrique est plus chère à l'achat que son homologue thermique, mais un autre critère entre dans le même cas de figure : les coûts de réparation.

C’est ce que nous enseigne l’étude du SRA (Sécurité et Réparation Automobile) qui a épluché pas moins de 800 000 rapports d’expertise pendant l’année 2023. Dans le détail, un échantillon de 5 % de VE de moins de six ans a été comparé à leurs équivalents thermiques. Résultat, le coût moyen des réparations suite à une collision est plus élevé de 15 % pour les voitures électriques.

Plusieurs facteurs expliquent cette différence, comme le poids. C’est ce qu’explique Rodolphe Pouvreau auprès de nos confrères de France Info : « On constate des impacts différents qui vont être liés au poids du véhicule électrique (…) plus le véhicule est lourd, plus il a d’inertie. Ça peut entraîner des dommages importants, donc ça fait davantage de dégâts ».

Le poids de ces voitures est en lien avec la deuxième cause. Afin de limiter l’embonpoint causé par les batteries, les constructeurs font de plus en plus appel à l’aluminium. Ce matériau plus léger est aussi plus complexe à réparer et nettement plus coûteux, nécessitant de surcroît du personnel qualifié.

La main-d’œuvre, justement, possède aussi sa part de responsabilité. Le personnel formé et autorisé pour intervenir sur un modèle électrique se trouve essentiellement dans le réseau des constructeurs. Les taux horaires sont sensiblement plus élevés comparés à ceux des indépendants ou du petit garage de quartier.

Tesla au-dessus du lot

Voilà les raisons pour lesquelles les VE sont aujourd’hui plus onéreuses à réparer. À titre d’exemple, un Peugeot E-2008 voit sa facture s’alourdir de plus de 12 %, une Volkswagen e-Up ! atteint 8 % et une Volkswagen e-Golf VII près de 17 %.

Mais la palme revient aux modèles entièrement électriques, qui ne disposent donc pas d’une déclinaison thermique. Ainsi, la Dacia Spring est la plus coûteuse de sa catégorie et les Tesla accusent un surplus de 20 % par rapport à la moyenne.

Cette étude met en évidence les frais de réparation lors d’une collision. Seulement, il arrive aussi que la batterie soit à remplacer : choc dans la zone de protection, déclenchement d’airbag ou encore incendie. Dans ce cas, l’auto risque tout simplement de partir à la casse, en raison du coût exorbitant de ladite batterie.