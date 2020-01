DESIGNbyBELLU - Concept-cars aux Invalides : défilé de mode

L’exposition de concept-cars se déroule en marge du Festival Automobile International dans le décor des Invalides à Paris. Le dilemme des organisateurs est de dévoiler des nouveautés et ce n’est pas simple étant donnée la concurrence représentée par les salons internationaux. Mais tous les ans, les Invalides réservent des révélations et des exclusivités aux visiteurs : la BMW Gina, la BMW Millemiglia, la Vintech P550 Tribute, l’Alpine Vision Granturismo ou la Lamborghini Terzo Millennio ont fait leurs débuts en public à l’ombre du dôme des Invalides au cours des dix années écoulées.

L’édition 2020 réserve aussi quelques surprises. Une fois encore, Lamborghini montrera une exclusivité, la V12 Vision Gran Turismo créée pour le jeu éponyme. Extravagante, cette berlinette n’a pour l’instant été entrevue que lors d’une soirée privée à Monaco. Alpine promet sans en dire plus une surprise aux visiteurs avec un concept-car qui annonce le développement de la gamme.

Deux constructeurs centenaires jouent les prolongations des commémorations qui se sont tenues en 2019. Bentley et Citroën montrent des authentiques « dream cars » comme on disait à Detroit dans les fifties.

Vue au concours d’élégance de Pebble Beach en août dernier, la Bentley EXP 100 GT fait ses débuts européens au Festival. De son côté, Citroën montre les deux projets radicaux concoctés en 2019, mais que le public a peu vu tant la célébration du centenaire du double chevron a été bâclée : l’Ami_One et la 19_19.

Alfa Romeo célèbrera ses cent-dix ans en juin prochain et prépare un futur qu’on lui souhaite meilleur que son présent avec la Tonale déjà vue à Genève il y a un an..

Le sympathique artisan Fred Krugger, qui a imaginé des kyrielles de motos customisées, dévoile une sorte de hot rod dingue et futuriste…

Entre concept-car et hypercar, la frontière est souvent floue. La Voiture Noire de Bugatti n’est pas un concept-car puisqu’elle a fait l’objet d’une commande en bonne et due forme de la part d’un client exigent, mais elle est vouée à l’unicité. Elle fut présentée en mars 2019 avec le commentaire officiel suivant : « ce modèle produit en un exemplaire unique a déjà été vendu à 11 millions d’euros, ce qui en fait désormais la voiture la plus chère au monde ». Depuis, la Voiture Noire se balade dans tous les concours d’élégance, de la Villa d’Este à Chantilly. Pour la livraison, le milliardaire attendra.

Plusieurs voitures de grand tourisme, celles-là en vente libre, complètent le parterre. Ce sera ainsi l’occasion de voir la Jaguar F-Type habilement actualisée ainsi que la Ferrari Roma.

Opel fait un rapprochement édifiant entre deux époques : à côté de la GT-X de 2018, un crossover électrique sensé donné le ton du futur design d’Opel, on peut revoir une Manta des années 1970. Triste décennie qui nous inonde aujourd’hui de tels « youngtimers » ordinaires.

Dans quelques jours, ce sera au tour de Rétromobile de déverser son lot de nostalgie à bon marché à côté de joyaux extraordinaires.