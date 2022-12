Deux millions de BMW Série 7 dans la nature

La BMW Série 7 existe depuis 1977 et l’arrivée de l’E23, une grande berline remplaçant l’E3 qui formait avant elle le haut de gamme de BMW depuis 1968. Comme l’Audi A8 arrivée à partir de 1994 ou la Lexus LS lancée pour la première fois en 1989, elle fait la course derrière l’incontournable Mercedes Classe S dans la catégorie des limousines à chauffeurs.

Et la marque à l’hélice est fière d’arriver à un chiffre marquant pour sa grande berline de luxe, celui des deux millions d’unités. L’histoire retiendra que le deux-millionième exemplaire de la Série 7 écoulée par BMW depuis 1977 est une i7 100% électrique sortie de l’usine de Dingolfing, ce qui cadre totalement avec les tendances du marché et la révolution technologique actuelle. Il s’agit plus précisément d’une i7 xDrive60, machine développant quelques 544 chevaux et pouvant dépasser les 600 kilomètres d’autonomie grâce à de grosses batteries d’une capacité de 101,7 kWh.

Loin derrière la Classe S

Le chiffre est marquant mais il reste évidemment loin des niveaux de vente de la Mercedes Classe S. En 2017, déjà, sa rivale de la marque à l’étoile avait en effet déjà franchi le cap des quatre millions d’exemplaires vendus depuis le tout premier modèle sorti en 1951.