Devialet va sonoriser BYD

Bose chez de nombreux constructeurs, Focal sur Peugeot, Bowers & Wilkins chez BMW, l'allemand Burmester chez Porsche ou Mercedes, Bang & Olufsen chez Audi, la majorité des équipementiers de son sont de plus en plus impliqués dans l'automobile. Logique, pour beaucoup d'experts, la voiture devient un salon qui roule et toutes les marques de voiture haut de gamme choisissent des partenaires audio afin de satisfaire leur clientèle. Hors de question pour la marque BYD de passer à côté de cette tendance.

Ainsi, la firme chinoise, qui souhaite s'imposer comme l'un des principaux rivaux de Tesla, vient de signer un accord de licence avec Devialet pour sa marque Denza. Le premier modèle à en être équipé sera la N7, une berline, commercialisée en juin prochain à des prix supérieurs à 40 000 €, qui sera équipée d'un système audio comprenant 16 haut-parleurs. Comme c'est le cas à chaque fois dans le cadre d'un tel projet, la complexité provient de trouver l'emplacement idéal pour les haut-parleurs. Le son doit ainsi être à la fois immersif et adaptatif », en changeant par exemple le volume quand la voiture s'accélère, ou en étant plus enveloppant quand de la musique est diffusée

Cette intrusion dans le monde de l'automobile n'est pas une première puisque Devialet avait participé à un concept car Renault il y a 7 ans. Pour l'instant, cette collaboration ne concerne que ce modèle qui ne sera vendu qu'en Chine. Reste à savoir si elle sera étendue aux modèles qui seront prochainement commercialisés en France.