Dieselgate : après l'Italie, VW va devoir indemniser aux Pays-Bas

Depuis que les actions de groupe ont commencé à aboutir en Europe, elles ont tendance à se multiplier. Un tribunal néerlandais a condamné Volkswagen Group à une amende équivalente à 450 millions d'euros pour le dédommagement d'environ 150 000 propriétaires hollandais, qu'ils aient acheté leur véhicule neuf ou d'occasion.

"Les acheteurs peuvent s'attendre à ce que les voitures soient conformes à la réglementation. Si elles ne le sont pas, la voiture vaut moins que le prix d'achat", conclu le jugement. Il y a toutefois une petite particularité : cette condamnation n'oblige pas directement le constructeur à payer. Pour que les propriétaires soient indemnisés, ils vont devoir poursuivre à titre individuel le géant allemand et toucher 3000 € en cas d'achat d'un véhicule neuf, ou 1500 € dans le cas d'un véhicule d'occasion.

Volkswagen ne compte pas en rester là et faire appel, à la fois en Italie et aux Pays-Bas, le groupe estimant que les véhicules sont "sûrs et en état de marche" et que les propriétaires n'ont eu "aucune perte économique".