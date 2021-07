Volkswagen va verser 3300 € à des milliers d'Italiens

Alors que les actions de groupes pourraient se multiplier et aboutir en Europe, le groupe Volkswagen doit déjà faire face à une décision en sa défaveur en Italie. L'association Altroconsumo, qui regroupe des milliers de clients de Volkswagen et des marques touchées par le dieselgate, a salué une victoire "historique".

Volkswagen devra en effet verser 3300 euros, hors intérêts, à quelque 63 000 plaignants. Cela représente un chèque avoisinant les 200 millions d'euros pour le géant allemand qui a déjà dépassé les 30 milliards d'approvisionnement au niveau mondial dans l'affaire du dieselgate.

Les Italiens sont les nouveaux gagnants dans ces batailles juridiques après les Allemands, prioritaires, et les Américains et espagnols. En France, des actions de groupe sont en cours et pourraient elles aussi aboutir, alors que Volkswagen avait annoncé au départ que les conditions légales françaises ne donneraient pas lieu à des indemnisations pour les clients domiciliés dans l'Hexagone.

Un dieselgate qui, en tout cas, n'en finit plus (depuis 2015). Aujourd'hui, Mitsubishi confirme avoir payé une amende de 25 millions d'euros en Allemagne, alors que plusieurs des sites du constructeurs avaient été perquisitionnés.