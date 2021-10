E85 : avec la hausse des prix des carburants, la conversion est-elle vite rentable ?

Avec l'envolée des prix à la pompe, les Français font la grimace au moment de faire le plein. Jamais le gazole et le sans-plomb 95 E10 n'ont été aussi chers. En moyenne, au 22 octobre, le litre de gazole était à 1,55 €, le litre de SP 95 E10 à 1,62 €. En début d'année, c'était 1,27 et 1,35 € !

Mais il y a des solutions pour faire fondre son budget carburant. L'une d'elles, c'est l'E85. Vous l'avez peut-être déjà vu en regardant le totem à l'entrée d'une station : son prix est à peine croyable quand on le compare aux carburants classiques. Il est sous la barre des 70 centimes par litre ! La différence s'explique avant tout par des taxes bien plus légères. Et ce tarif a à peine augmenté au cours de l'année, le prix moyen du litre étant passé de 65 à 69 centimes.

Bizarrement, cette solution n'intéresse pas beaucoup les constructeurs. Seuls Ford, Jaguar et Land Rover proposent des modèles dotés d'un moteur capable de fonctionner à l'E85. Mais la bonne nouvelle est qu'il est possible de faire convertir quasiment tous les véhicules essence (cela concerne les modèles à injection indirecte et directe à partir de la norme Euro 3, qui date de 2001).

Et pour modifier son véhicule, c'est assez simple : il suffit de faire monter par un professionnel agréé un boîtier de conversion. Celui-ci va adapter le fonctionnement du moteur au carburant présent dans le réservoir, puisqu'un véhicule de ce genre peut toujours rouler au sans-plomb.

Les Français se laissent de plus en plus convaincre. La société Flexfuel Energy Development ne cesse de battre des records de ventes. Elle vient de franchir pour la première fois le cap des 2 000 boîtiers installés en un mois. De juin à octobre 2021, les installations ont augmenté de 66 % par rapport à la même période de 2020.

Une accélération évidemment liée à la flambée dans les stations. La pose d'un boîtier ne prend que quelques heures. Avec, on peut du jour au lendemain rouler à l'E85 et avoir ainsi un plein dont le prix est divisé par plus que deux ! Avec 50 litres d'E85, on dépense 34,50 €. Avec du SP 95 E10, ces jours c'est 81 € !

Cela demande toutefois un investissement de départ. Si le coût moyen tourne autour de 900 à 1 000 €, Speedy propose un forfait boîtier et pose à 788 €. Il y a un autre aspect à prendre en compte : l'E85 entraîne une hausse de la consommation. Elle est de 20 à 25 %. Mais clairement on s'y retrouve vite, et même encore plus vite.

Faisons un calcul simple. Prenons un kilométrage moyen de 12500 km et une consommation moyenne de 7 litres aux 100 km. Avec le coût actuel du SP 95 E10, le budget annuel carburant est de 1 417,50 €. Avec l'E85, ajoutons 20 % de consommation, soit 8,4 l/100 km. Pour 12 500 km, cela donne 724,50 €. Soit un gain de 693 €. Il faut ainsi un peu plus d'un an pour rentabiliser le boîtier. Une fois que cela est fait, c'est donc très avantageux, puisque pour faire 100 km, le coût du carburant est deux fois moins élevé, en prenant en compte la surconsommation.

Et comme on le voit avec notre deuxième calcul, la hausse du prix du SP 95 E10 a fait gagner plusieurs mois pour rentabiliser la conversion ! Avec les prix de début d'année, il fallait un peu plus d'un an et demi. Le jeu en vaut donc la chandelle assez rapidement à l'échelle du cycle de vie d'une voiture.

Ce sera encore plus intéressant si vous roulez davantage et carrément canon si vous pouvez profiter d'une aide locale pour l'achat d'un boîtier, comme il en existe dans les Hauts-de-France.