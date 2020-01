E85 : un marché en hausse de 85% l’an dernier

En réponse à

Non, l'Etat pourrait facilement augmenter les taxes et tuer la filière.

Les raisons sont ailleurs: les écologistes n'aiment pas l'E 85 qui encourage à l'utilisation d'engrais et pesticides et monopolise des terres agricoles. Et c'est un marché franco-français: il n'y a que notre pays et la Suède (de mémoire) en Europe à l'utiliser. Investir pour adapter des moteurs, les fabriquer pour seulement deux pays est sans intérêt. Surtout pour un avantage fiscal qui peut s'arrêter dès demain.