Effet malus 2020 : le marché de l'occasion s'envole

Le marché du véhicule neuf subit de plein fouet l’entrée en vigueur au 1 janvier 2020 du malus renforcé. Seulement 134 230 voitures particulières ont été immatriculées le mois dernier, soit une chute de 13,4 % par rapport à la même période en 2019. Certains constructeurs avaient gonflé les stocks en décembre en prévision, d’autres attendent le passage au WLTP (prévu au 1er mars) mais d’une manière ou d’une autre le malus écologique est au cœur de la stratégie des marques en cette année 2020.

"Une situation qui va à l'encontre des objectifs du gouvernement".

L'entrée en vigueur de nouvelles normes et d'un malus automobile de plus en plus cher profite en revanche au marché de l’occasion. Sur la même période, les immatriculations ont bondi de 12,4 % à 499 814 unités, selon le baromètre Autoscout24. Plus surprenant, plus de la moitié des transactions concerne des véhicules âgés de plus de 6 ans, donc globalement plus polluants. « Une situation qui va à l'encontre de l'objectif du gouvernement qui souhaite moderniser et dépolluer le parc automobile français », Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24.

Le diesel en croissance

Deuxième effet contradictoire, c’est le diesel, matraqué ces derniers temps par le gouvernement, qui revient en grâce (+8,3%). La demande pour ces véhicules diesel est dopée par les achats des véhicules de plus de 11 ans. Les ventes de véhicules âgés de plus 16 ans ont progressé de 22,35 % entre janvier 2019 et janvier 2020.

Pour rappel, il existe aussi un malus écologique sur le marché de l'occasion. Il s'agit d'une "surtaxe CO2" calculée en fonction de la puissance fiscale du véhicule et qui concerne les véhicules de moins de 10 ans. N'hésitez pas à consulter notre dossier détaillé ici.