"Elle consomme trop" : Cristiano Ronaldo revend sa Bugatti Centodieci

L'information a d'abord circulé dans le milieu footballistique, avant d'arriver dans le milieu automobile. Et on a failli passer à côté (on a pourtant des fans du ballon rond à la rédac' !), car elle date d'une bonne semaine maintenant. Mais voici qu'elle vous arrive, pour vous cueillir au réveil en ce jeudi 9 novembre 2023.

Et on vous le dit, vous n'y êtes pas préparés. Mais de quoi s'agit-il ?

Eh bien, la star internationale du ballon rond, aux 610 millions de followers sur Instagram, j'ai nommé Cristiano Ronaldo, CR7 de son petit nom, souhaite se séparer d'une de ses voitures.

Rien de bien surprenant, ou exclusif, me direz-vous. Car ça arrive tous les jours dans le monde des stars du ballon rond. Alors pourquoi en parler ? Parce que vous allez le voir, c'est tout de même un peu étonnant quand même, et pour deux raisons.

La première tient dans le modèle dont il souhaite se séparer. Il s'agit ni plus ni moins que de l'auto la plus rare et exclusive de sa collection. Oui, parmi la trentaine d'autos, toutes plus ou moins luxueuses, ou de type supercar (Bugatti Veyron Gran Sport vitesse, Bugatti Chiron, McLaren Senna, Rolls Royce Phantom, Classe G V12 Brabus, Ferrari F12 TDF, Bentley Continental GTC, etc.), dont l'attaquant portugais, est propriétaire, c'est sa Bugatti Centodieci qu'il veut remettre sur le marché. Oui, vous avez bien lu, sa Bugatti Centodieci. Une rareté fabriquée à 10 exemplaires en tout.

Payée 9,84 millions d'euros en 2020 (8 millions hors taxe + 23 % de TVA au Portugal, où l'auto est immatriculée, mais certaines sources parlent de 9,5 M d'€ seulement), livrée en 2022 et portant le numéro 7 sur 10 (évidemment !), cette hypercar lui pose déjà souci.

Non, ce n'est pas un problème de puissance ou de performance. On rappellera que ce missile, destiné à honorer la marque pour ses 110 ans, est doté d'un W16 quadriturbo de 1 600 ch, et catapulte son pilote de 0 à 100 en 2,4 secondes, avant d'atteindre une vitesse de pointe de 380 km/h.

Pas un problème de look non plus. Elle se différencie en effet de la Chiron, qui lui sert de base, par de nombreux aspects, et propose même quelques clins d'œil à la mythique EB110 de 1991, dont le petit fer à cheval sur la calandre, et les entrées d'air rondes à l'arrière des portières.

Un problème de consommation "trop élevée"

Mais quel est donc le problème ? On en vient alors à la deuxième raison étonnante. En effet, pour justifier sa volonté de s'en séparer, Cristiano Ronaldo évoque le fait que : "elle consomme trop".

Oui, encore une fois, vous avez bien lu : elle consomme trop.

Donnée officiellement pour 21,47 litres/100 km en mixte, c'est certes beaucoup, mais rien qui puisse faire peur à la carte bleue de CR7, dont les revenus sont estimés pour 2023 à 247 millions d'euros, soit 470 € par... minute ! Ce qui lui permettrait de faire 2,5 pleins complets du réservoir de 100 litres toutes les minutes, au tarif actuel du sans-plomb.

Mais c'est sans compter sur la fibre "écologique" de l'attaquant aux 5 ballons d'or. Les médias espagnols, qui semblent bien informés (Ronaldo a effectué une sortie avec cette voiture à Madrid il y a peu), expliquent que le joueur pourrait aussi vouloir "diminuer son empreinte carbone". Pour cela, il lui faudrait se débarrasser de pas mal de ses bolides ! Ils expliquent aussi qu'il est prêt à la proposer à un prix moins élevé qu'il l'a achetée, soit 8,6 millions d'euros.

Nul doute que malgré cette somme colossale, mais inhabituellement basse pour ce genre d'auto rare, qui a plutôt tendance à prendre de la valeur, cette Centodieci trouvera preneur très rapidement.