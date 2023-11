En 2024, les barrières de péages disparaîtront des autoroutes A13 et A14

Il y a quelques jours, nous parlions de ces centaines de milliers de dossiers ouverts pour des cas de défaut de paiement des usagers de l’autoroute A79 ayant emprunté sa fameuse portion en « péage libre » entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire). Comme une courte portion de l’A4 en Moselle, elle oblige à payer soi-même le montant du péage après le passage (sur internet ou via des bornes dédiées) pour tous ceux qui ne sont pas équipés d’un badge de télépéage automatique. Et visiblement, de nombreux usagers de ces portions à péage libre n’étaient pas au courant de la mise en place de ce système.

La technique va en tout cas se déployer progressivement sur les autres autoroutes de France. Les A13 et A14, deux autoroutes importantes de l’axe Paris-Normandie, viennent de débuter les travaux d’adaptation à ces péages libres. Le but est à terme de remplacer totalement les péages à barrières par des systèmes automatiques, qui détecteront simplement la plaque d’immatriculation des voitures passant sur l’autoroute. Comme pour l’A79, le paiement sera effectué automatiquement via le badge de télépéage ou sous les 72 heures après le passage pour ceux qui n’en disposent pas.

Tout sera prêt d’ici décembre 2024

D’après les journalistes des Echos, certaines portions sans péage de ces A13 et A14 seront prêtes dès le mois de juin 2024. Les autres doivent être terminées d’ici le mois de décembre 2024. La La Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) va pour cela investir 120 millions d’euros. D’après les communicants de la société, ce système permettra aux usagers de gagner jusqu’à 30 minutes lors des pics de trafic.