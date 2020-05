En Allemagne, 15 milliards d'euros de voitures neuves "dorment" dans les concessions

En réponse à

En plus il ne faut pas oublier que les constructeurs ont mis en place des service en ligne plus performant durant la crise du Coronavirus pour vendre leur voiture en évitant le passage en concession.

Enfin plutôt à la manière des mandataires, on ira en concession uniquement pour prendre possession de la voiture et remettre le chèque de banque et c'est tout.

Donc les concessionnaires leur stocks ils vont avoir plus de mal à l'écouter car les constructeurs sont devenus vendeurs en ligne.

C'était le cas avant mais ça c'est sacrement accentué avec maintenant le choix du crédit, la config complète du véhicule, les services auto offerts et les garanties incluses comme des mandataires en ligne.

Je plains les concessionnaires, ils font servir uniquement de point relais, ils vont toucher juste une somme pour le parking du véhicule chez eux le temps de la remise des clés au client.

Leur vehicules achetés neuf en concession, ils vont les garder longtemps.

Perso je vois même plus l'intérêt d'aller en concession si ce n'est pour essayer le véhicule gratuitement avant de repartir et de commander sur internet lol