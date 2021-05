En Allemagne, la voiture électrique est surtout achetée par des jeunes ruraux

Qui achète vraiment les voitures rechargeables outre-Rhin, dans un des marchés les plus gros en termes de volumes, comme en taille du segment haut de gamme ? L'étude du KFW (qui porte sur 4000 foyers) est intéressante. Elle montre qu'une grande partie des personnes qui achètent et roulent en véhicule rechargeable (électrique comme hybride) font partie d'un foyer à revenu nettement supérieur à la moyenne allemande. Rien de bien surprenant lorsque l'on regarde le prix moyen de l'offre, en hybride rechargeable comme en électrique.

Mais plus étonnant : alors que l'on imaginait que ce sont principalement des urbains et péri-urbains qui achètent des voitures électriques, c'est en fait plutôt l'inverse. Le profil d'un automobiliste en électrique ou en hybride rechargeable est le suivant : rural, jeune, et cadre supérieur. La distance avec les zones urbaines ne semble pas poser problème, alors que l'autonomie est souvent mentionnée par ceux qui ont encore des craintes vis à vis de la mobilité électrique. Posséder une maison avec une prise à domicile pour recharger son véhicule est suffisant, les bornes publiques, notamment rapides, ne servant qu'aux trajets plus longs et aux départs en vacances.

La part de ces autos rechargeables sur les routes reste toutefois très minoritaire. Si l'on compte 14 % d'hybrides rechargeables et d'électriques dans les immatriculations neuves ces derniers temps en Allemagne, en réalité, le parc automobile ne comporte que 1,3 % de véhicules à pris de charge.