En Chine, l'effet pervers du bonus pour les voitures électriques

En réponse à

Pendant longtemps, le soucis des nouveaux acteurs étaient le moteur. C'est compliqué à faire, il faut de la machine spéciale de haute précision et de l'ingénierie. Surtout avec les normes actuelles. Si vous arrivez sur le marché, c'est pas du jour au lendemain que vous allez créer un moteur essence ou diesel qui consomme 6l/100km et qui peut faire 300 000 km. On le voit avec les scooters chinois pas cher. C'est du jetable. En revanche un moteur électrique c'est très facile à faire. C'est juste un moteur d'aspirateur en plus gros et plus puissant. En plus c'est fiable.