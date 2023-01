Skoda investit largement dans ce salon de Bruxelles avec un bel espace et onze véhicules. Profitant de l'occasion pour présenter son logo redessiné et sa nouvelle identité visuelle (le vert emblématique passe au pastel), la marque tchèque met en avant trois Enyaq iV sur une estrade : un modèle standard, un coupé, et un coupé RS fort de 300 ch. L'électrique, toujours l'électrique…

dailymotion En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Skoda : nouvelle identité visuelle !

Rassurez-vous, les véhicules thermiques ne sont pas oubliés et occupent une bonne place. La Fabia de dernière génération, récente, est également sur le devant de la scène pour présenter son espace intérieur généreux, ses aspects pratiques et sa qualité de fabrication.

La citadine voisine avec la compacte Scala et le petit SUV Kamiq qui devraient profiter d'un lifting très prochainement, histoire de rappeler leurs excellentes prestations, au premier rang desquels une habitabilité exemplaire et, là encore, une fabrication rigoureuse.

Restylés récemment, les deux plus gros SUV de la gamme thermique trônent juste devant leur petit frère. Dans la catégorie des compacts, le Karoq attend toujours de sortir de l'anonymat. Là encore, sa facilité d'utilisation et son habitacle à la fois vaste et cossu en font une alternative intéressante aux sempiternels Peugeot 3008.

D'un format plus imposant, le Kodiaq concurrence plutôt le 5008 et propose, comme le Lion, sept places. Pour emmener efficacement toute la tribu, il reçoit des moteurs de 150 ch, en essence comme en diesel.