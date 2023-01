En direct du salon de Bruxelles - Le stand Cupra : du sport au programme !

Le stand Cupra est bien évidemment moins vaste que celui des plus grandes marques du groupe Volkswagen, avec seulement cinq véhicules présents et… un vélo !

D'un autre côté, pas de grosse nouveauté à y présenter, cette fois. Les badauds devront donc se contenter d'admirer le break Cupra Leon hybride de 245 ch, la compacte full électrique Born dotée d'un moteur de 231 ch, et le SUV Formentor et sa motorisation Plug-in de 204 ch. Cela dit, leurs looks sportifs interpellent.

Et il y a tout de même de quoi "rêver" sur le stand de la marque. Avec l'e-Racer déjà. Une voiture de course "zéro émissions" aux allures de Leon bodybuildé et boostée par quatre moteurs électriques délivrant 680 ch sur les roues arrière. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 3s2, atteindre 270 km/h, et rouler aussi vite qu'avec une 911 GT3 RS sur un circuit tel que Zolder (en Belgique), selon Cupra…

Une recette qui, en tous cas, a permis à Adrien Tambay de gagner le championnat ETCR face à des Alfa Romeo et Hyundai du même acabit. Pour info, les faibles capacités de batteries n'autorisent que des courses sprint de trois tours. En 2023, cette discipline fera l'ouverture du championnat WTCC des véhicules thermiques…

La firme espagnole présente également le concept Urban Rebel qui préfigure une citadine électrique de 4,04 m de long, forte de 200 ch et alimentée par une batterie de 58 kWh utiles permettant d'envisager 440 km d'autonomie. Un modèle cinq places qui devrait débarquer sur nos routes en 2025 pour un tarif avoisinant les 25 000 € en version d'appel selon la marque, en comptant un bonus gouvernemental équivalent à celui d'aujourd'hui (peu probable, vous dites ?).