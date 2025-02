En Europe, Stellantis et Renault à la traîne chez les électriques

Les chiffres détaillés du marché automobile européen commencent enfin à tomber pour l’ensemble de l’année 2024 et avec eux, quelques enseignements intéressants à tirer. Si le Tesla Model Y n’est plus la voiture neuve la plus vendue du marché du Vieux continent, largement battu à ce titre par la Dacia Sandero et les modèles thermiques les plus en vue, il reste confortablement en tête chez les véhicules à batteries dépourvus de motorisation thermique.

Avec 209 214 exemplaires vendus, il conserve largement la tête du classement des voitures électriques les plus vendues d’Europe malgré une baisse de 17% par rapport à 2023 où il se situait sur le toit du monde. Le SUV électrique américain devance une autre Tesla, la Model 3 écoulée à 112 789 exemplaires (en hausse de 12%). Le troisième est une petite surprise : c’est le Volvo EX30 qui a trouvé 78 032 clients en 2024, le SUV citadin de la marque suédoise propriété du groupe Geely ayant largement séduit la clientèle du Vieux continent.

Derrière, une triplette Volkswagen

Derrière ce trio de tête, on trouve trois modèles du groupe Volkswagen avec le Skoda Enyaq devant le Volkswagen ID.4 et la compacte ID.3. Ils devancent le premier modèle « premium », le BMW iX1 qui termine devant la MG4, cette fameuse compacte électrique low-cost qui signe tout de même une chute de 28% sur cette dernière année. Suivent d’autres modèles du groupe Volkswagen, le Mercedes EQA, le Volvo EX40 et le Hyundai Kona.

Et les marques françaises, alors ? D’après les données de Jato le modèle le mieux représenté, la Peugeot E-208 du groupe Stellantis, est quinzième avec 35 459 exemplaires. La Renault Mégane E-Tech est 18ème avec ses 31 445 exemplaires et la Fiat 500 se contente de 29 150 exemplaires, ces trois modèles étant en régression par rapport à l’année 2023.

Le lancement des Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et autres Fiat Grande Panda doit théoriquement permettre aux groupes Renault et Stellantis de progresser enfin sur le marché européen mais pour l’instant, ces deux entités restent très loin des meilleurs acteurs du marché en matière de ventes de voitures électriques.