En fait, la nouvelle Citroën 2CV est déjà morte

C’est probablement l’un des plus gros serpents de mer du monde de l’automobile : le retour rêvé de la Citroën 2cv, modèle éminemment emblématique de l’industrie automobile française qui peut parfois avoir de très bonnes idées. Avec son prix serré, son extrême simplicité de conception et sa robustesse, le modèle originel n’a jamais eu d’équivalent après.

Depuis des décennies, l’hypothèse d’un retour sous une forme moderne se fait régulièrement entendre. Il y a quelques jours, les journalistes anglais d’Autocar annonçaient même que le constructeur français se lançait enfin pour de bon dans un projet de résurrection visant à déboucher sur un modèle de série bon marché, probablement avec un moteur électrique. Hélas, les responsables de la marque démentent déjà ce projet dont les journalistes anglais disent avoir eu vent « d’une source interne ».

Un retour impossible ?

Thierry Koskas, le directeur de Citroën, est formel auprès des journalistes d’Auto Express : il n’existe aucun projet relatif à la réinterprétation moderne de la 2CV. Même si le succès d’estime de la Renault 5 E-Tech Electric aurait pu donner des idées à la marque au chevron, il « préfère regarder en avant », affirme-t-il.

Ultralégère et très simple, l’ancienne 2CV n’a de toute façon plus rien de compatible avec l’univers des voitures modernes et il est rigoureusement impossible actuellement d’envisager une auto aussi basique puisqu’elle doit se conformer à des normes très poussées en matière de sécurité. Elle ne peut plus non plus se contenter d’un petit moteur essence très bon marché puisque ce dernier doit être adapté aux normes Euro7, annoncées comme extrêmement exigeantes pour les blocs thermiques.

Dommage car une micro-citadine à 10 000€ avec un design original et une conception intelligente, ça conviendrait probablement à beaucoup de gens. Mais aujourd’hui, même une Dacia Sandero d’entrée de gamme coûte au minimum 13 000€…