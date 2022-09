Aux Etats-Unis, la Floride fait actuellement face à un épisode climatique dramatique. En quelques heures, l'ouragan Ian y a concentré des pluies diluviennes et des vents d'une rare violence. Dans certaines rues de l'état du sud-est des Etats-Unis, les eaux sont montées à largement plus d'un mètre au-dessus des routes. Les dégâts seraient catastrophiques dans certaines communes de Floride et l'on s'attend à un lourd bilan humain en plus des énormes pertes matérielles.

En Floride, l'ouragan Ian emporte les voitures d'exception

C'est dans ce cadre apocalyptique qu'a été tournée la vidéo ci-dessous, filmée dans une résidence de grand luxe de la région. Les eaux sont montées très haut sur son terrain et ont dévasté tout le premier niveau, y compris les voitures qui se situaient dans le garage. La Rolls-Royce Phantom blanche visible dans la séquence, une limousine pesant largement plus de 2,5 tonnes sur la balance, a été emportée dehors. Tout comme la McLaren P1 jaune garée à ses côtés, une supercar construite à 375 exemplaires entre 2013 et 2015 dont les exemplaires se négocient actuellement à environ deux millions d'euros sur le marché de la collection.

Réparable ?

Reste à savoir s'il sera possible de réparer de telles autos après leur immersion totale dans l'eau. Généralement, les voitures ainsi abîmées par l'eau dans les catastrophes climatiques finissent à la casse. Mais dans le cas d'une supercar aussi chère et prestigieuse, ça vaut sans doute le coup de changer tout le circuit électrique de la voiture même s'il faut dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour cela.