En France, achète-t-on plus de voitures électriques que dans le reste de l’Europe ?

Après un certain tassement, les ventes de voitures électriques neuves sont reparties à la hausse ces derniers mois en France. Elles ont même atteint une part record de 38 % des véhicules neufs au dernier mois d’août 2026, portées à la fois par un bonus écologique fort (prime CEE) et le leasing social. Sur les huit premiers mois de l’année 2026, cette part de marché des voitures électriques neuves est de 30 %.

La France fait-elle désormais partie des pays les plus à la pointe au sein de l’Europe en matière de ventes de voitures électriques neuves ? Comme vous pouvez le constater sur l’image ci-dessous fournie par l’ONG ICCT (International Council on Clean Transportation), on reste très loin des niveaux de certains pays du Nord où les modèles thermiques ne se vendent quasiment plus en raison de la politique fiscale très incitative sur place (Pays-Bas, Danemark et surtout la Norvège où 98,7 % des voitures neuves immatriculées au mois d’août 2026 étaient électriques).

Une progression spectaculaire

Mais l’image de ce dernier mois d’août illustre la progression spectaculaire des ventes de voitures électriques neuves sur le Vieux Continent. Entre janvier et juillet 2026, la part des voitures électriques neuves sur la région Europe était de 22 % en moyenne. Sur le mois d’août et alors qu’on ne connaît pas encore les chiffres de tous les pays de l’Union européenne, elle était supérieure à 30 % en France, en Allemagne, au Portugal, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande. Elle était aussi de 30 % au Royaume-Uni, où les aides à l’achat pour les voitures électriques avaient été relancées l’année dernière.

De façon générale, on note que les pays où ces ventes de voitures électriques neuves sont les plus élevées sont ceux où des mesures d’incitation généreuses ont été mises en place pour les pousser. Même si l’Italie a elle aussi décidé de faire évoluer sa politique fiscale en la matière (mais sans viser uniquement les voitures 100 % électriques), seulement 6,4 % de véhicules dépourvus de motorisation thermique ont été immatriculés dans le pays au dernier mois d’août. En Espagne, où un système d’aides à l’achat similaire à la France a été mis en place cet été, la proportion de voitures électriques neuves était en hausse au mois d’août mais limitée à 13,4 %. Rappelons que les aides à l’achat d’une voiture électrique neuve ont également été réintroduites en Allemagne et au Portugal, où les ventes de ces véhicules ont logiquement progressé depuis.

Reste à voir quelle sera cette part des voitures électriques sur le reste de l’année 2026 et surtout, comment elle évoluera lorsque certains de ces pays décideront à nouveau de supprimer les aides à l’achat.