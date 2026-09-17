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Mg Im6

Essai

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

23  

Après avoir fait ses preuves sur les modèles généralistes, MG s’attaque aujourd’hui au segment des premiums avec une nouvelle gamme dénommée IM. MG vise donc Audi, BMW, Mercedes et bien évidemment Tesla. La marche n’est-elle pas trop haute ? Premiers éléments de réponse avec l’essai du SUV, le IM 6 dans sa version forte de 750 ch.

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

En bref

SUV familial

100 % électrique

À partir de 56 990 €

Depuis son retour sur le marché automobile français en 2020, après son rachat par les chinois de SAIC, MG est devenu un acteur important en étant présent sur la majorité des segments (citadine, compacte, SUV urbain, compact, familiaux et même un cabriolet avec le Cyberster). Ses modèles sont majoritairement électriques, mais aussi hybrides et hybrides rechargeables, et ses meilleures ventes sont la citadine MG3, le SUV urbain MG ZS et la MG4 Urban connait un début de carrière particulièrement prometteur.

Aujourd’hui, MG franchit une nouvelle étape en voulant s’attaquer au segment premium avec le lancement de son label IM, déjà présent en Chine depuis deux ans en tant que marque à part entière. Signifiant « Innovation in Motion », ce qui signifie l’innovation dans le mouvement, cette nouvelle gamme va se composer pour l’instant de deux modèles : une berline, la IM5 et un SUV, le IM6 que nous testons aujourd’hui.

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Et le premier constat que l’on peut faire, c’est que MG aurait pu soigner un peu le design de cet IM6, qui est franchement très banal. Il ressemble à de nombreux autres SUV électriques.

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?
Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Le style fait la part belle aux courbes avec, comme souvent, des poignées de portes affleurantes, une chute de pavillon façon SUV coupé et le traditionnel bandeau lumineux qui rejoint les deux feux arrière. À noter toutefois quelques originalités au niveau des projecteurs avant ou les vitres sans encadrement pour renforcer le dynamisme de l’ensemble. Il n’empêche, cela reste à nos yeux insuffisant pour vraiment se différencier de la concurrence, surtout premium.

En termes de dimensions, ce SUV est imposant puisqu’il mesure 4,91 m de long et presque deux mètres de large.

Les passagers arrière seront vraiment à leur aise avec beaucoup de place pour les genoux et la tête.
Les passagers arrière seront vraiment à leur aise avec beaucoup de place pour les genoux et la tête.

Sans surprise, avec son empattement de 2,95 m, l’habitabilité arrière est particulièrement généreuse en matière d’espace aux jambes, d’autant plus que la place centrale, bien que plus étroite, est exploitable en raison du plancher plat, et bonne nouvelle, il est possible de glisser ses pieds sous les sièges avant, mais aussi de régler l’inclinaison du dossier de la banquette arrière.

Le coffre est généreux avec 665 litres
Le coffre est généreux avec 665 litres
et il est complété par un sous coffre de 69 litres.
et il est complété par un sous coffre de 69 litres.

L’IM6 se veut aussi pratique avec un coffre qui peut accueillir 665 litres, dont 69 litres pour le sous-coffre et il faut ajouter à cela un frunk à l’avant de 32 litres. Pour faciliter le chargement, il est même possible de faire varier la hauteur du seuil grâce à la suspension pneumatique.

Le frunk a l’avant de 32 litres permet de ranger les cables, ce qui est bien pratique.
Le frunk a l’avant de 32 litres permet de ranger les cables, ce qui est bien pratique.

À cela s’ajoutent de très nombreux rangements comme celui sous la console centrale ou un compartiment entre les deux sièges avant qui est réfrigéré.

Dans cette teinte claire, l’ambiance est très agréable. La planche de bord est spectaculaire avec une double dalle numérique de 26,3 pouces, à laquelle s’ajoute un autre écran vertical de 10,25 pouces situé sur la planche de bord.
Dans cette teinte claire, l’ambiance est très agréable. La planche de bord est spectaculaire avec une double dalle numérique de 26,3 pouces, à laquelle s’ajoute un autre écran vertical de 10,25 pouces situé sur la planche de bord.

Aux places avant, on découvre une planche de bord particulièrement épurée avec une absence totale de boutons. Elle fait donc la part belle aux écrans avec une double dalle numérique tactile mesurant 26,3 pouces, qui regroupe instrumentation et multimédia. Elle côtoie un autre écran de 10,5 pouces implanté sur le haut de la console, - comme sur certaines Porsche - qui sert à régler la majorité des paramètres de la voiture, que ce soit la climatisation, mais aussi les réglages du volant ou des rétroviseurs, ce qui dégrade l’ergonomie, notamment au début. Il sert également à diriger l’écran multimédia. Le dessin est agréable, les matériaux bien choisis avec des surpiquages à différents endroits (contreportes, planche de bord, etc..). L’ambiance est agréable grâce à la présence d’un toit panoramique et en particulier avec des teintes claires comme sur notre modèle d’essai.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,90 m
  • Largeur : 1,98 m
  • Hauteur : 1,66 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 665 l / 1 640 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Juillet 2026

* A titre d'exemple pour la version 751 4WD 100 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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