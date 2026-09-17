Le MG IM6 (751 ch, à partir de 62 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV, qui comprend notamment

BMW iX3 50 (469 ch, à partir de 72 950 €)

Porsche Cayenne S (666 ch, à partir de 129 200 €)

Tesla Model Y Performance (à partir de 62 990 €)

Xpeng G6 Performance (485 ch, à partir de 50 990 €)