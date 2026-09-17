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Mg Im6

Essai

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

27  

5. Quelle est la note obtenue par le MG IM6 ?

 

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Le MG IM6 (751 ch, à partir de 62 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV, qui comprend notamment

BMW iX3 50 (469 ch, à partir de 72 950 €)

Porsche Cayenne S (666 ch, à partir de 129 200 €)

Tesla Model Y Performance (à partir de 62 990 €)

Xpeng G6 Performance (485 ch, à partir de 50 990 €)

MG IM 6
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
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