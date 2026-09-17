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Mg Im6

Essai

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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4. Que faut-il retenir de l'essai  de la MG IM6?

 

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

La concurrence : un positionnement à part

Difficile de trouver des concurrents à ce Mg Im6. Nativement, on pense au  Tesla Model Y Performance, plus petit et moins puissant (même si les puissances ne sont pas officielles chez Tesla) mais vendu au même prix. On peut lui opposer aussi le Xpeng G6 Performance, moins puissant et moins cher.  En termes de puissance justement, cet IM6 n’a pas de concurrents directs, du moins dans les marques généralistes. Difficile dans ces conditions de le positionner clairement dans le marché et c’est précisément ce qui pourrait lui permettre de faire sa place sur le marché.

À retenir : 

Pas de doute, cet MG IM6 fait une entrée remarquée sur le segment des SUV électriques. Sa présentation intérieure moderne et valorisante, son habitabilité généreuse, ses qualités dynamiques, son équipement complet et technologique font de lui un bon SUV. Reste à savoir maintenant quel client sera prêt à mettre au minimum 57 000 € et même 63 000 € pour acquérir un SUV badgé IM, un label que personne ne connaît et qui appartient à un constructeur chinois, que beaucoup considèrent comme un concurrent direct de Dacia. Il reste donc encore beaucoup de monde à convaincre.

Caradisiac a aimé

  • Le contenu technologique
  • L'habitabilité arrière généreuse
  • La présentation intérieure moderne et qualitative
  • Les qualités dynamiques
  • L'équipement très hi-tech
  • Les prix très agressifs

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le style très banal
  • Pourquoi une telle puissance sur un SUV ?
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