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Mg Im6

Essai

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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3. Chaque version de l'IM6 a droit à son équipement

 

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

À chaque configuration, son équipement

Pas de prise de tête sur cet IM6 en matière d’équipement puisqu’il varie selon la configuration technique.

Ainsi, la version « Propulsion » ( à partir de 56 990 €) propose de série l’alarme, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, la surveillance de la pression de pneus, l’accès et le démarrage sans clé, la sellerie simili-cuir, la climatisation automatique bizone, la pompe à chaleur, le hayon électrique mains-libres, le V2L, les sièges avant électriques chauffants, ventilés et massants, les vitres acoustiques, le volant chauffant, le toit panoramique, le stationnement automatique, la double dalle numérique de 26,3 pouces, le chargeur par induction, le système audio 20 haut-parleurs, la compatibilité Apple CarPlay et Androïd Auto, les jantes 20 pouces et les vitres arrière surteintées.

La version 4 roues motrices (à partir de 62 990 €) hérite en complément des suspensions adaptatives pneumatiques et des jantes 21 pouces.

Le point techno : un stationnement automatique qui frôle les murs.

Le stationnement automatique n’est plus vraiment une innovation puisque ce dispositif est présent sur de nombreux modèles. Grâce à elle, la voiture peut se garer seule en bataille, en épi ou faire un créneau, mais celle de MG est encore plus « joueuse » car elle peut se coller à 10 cm d’un mur. Qui dit mieux.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 751 4WD 100 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS et EBD

  • Airbags latéraux AV

  • Alarme

  • Airbags rideaux latéraux conducteur et passager

  • Allumage automatique des feux

  • Airbags frontaux

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Airbag central AV

  • Alerte de vigilance du conducteur (DMS) - surveillance de la fatigue et de l’attention

  • Assistance intelligente à la limitation de vitesse + reconnaissance des panneaux de signalisatioN

  • Commutateur de désactivation de l’airbag passager AV

  • Détection d’angle mort (BSD) avec assistance au changement de voie (LCA)

  • Fixations ISOFIX AR (x2)

  • Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et aide au démarrage en côte

  • Feux de jour à LED intégrés

  • Projecteurs LED et feux AR LED avec clignotants séquentiels

  • Essuie-glaces automatiques (détecteur de pluie)

  • Aide au maintien dans la trajectoire (LKA) avec alerte de franchissement de ligne (LDWS)

  • Feux antibrouillard AV/AR LED

Equipements de confort

  • Accoudoir central AR

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Volant cuir

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Rappel de ceintures de sécurité AV/AR

  • Volant Multifonction

  • Navigation par satellite

  • Vitres AR surteintées

  • Capteurs de stationnement AV/AR

  • Sièges AV chauffants et ventilés

  • Volant chauffant

  • Volant réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant

  • Ceintures de sécurité AV: 3 points + prétensionneur et limiteur de charge

  • Rétroviseur intérieur photochromatique manuel

  • Clé bluetooth sur Smartphone

  • Siège passager à réglages électriques dans 6 directions

  • Ceintures de sécurité AR à 3 points avec limiteurs de charge

  • Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et aide au démarrage en côte

  • Ecran tactile central HD 10,5&quot;

  • Ecran immersif Full HD monobloc de 26,3&quot; (infodivertissement et instrumentation conducteur)

  • Système audio 20 HP

  • Radio numérique DAB+

  • Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, chauffants,

  • Banquette AR fractionnable 60:40 avec réglage manuel du dossier

  • Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs AR

  • Compartiment de rangement climatisé dans l’accoudoir AV

  • Sièges AR chauffants (places latérales)

  • Toit panoramique en verre à double vitrage avec traitement thermique réfléchissant

  • Vitres acoustiques (AV/AR)

  • Vitres électriques AV/AR anti-pincement

  • Stationnement automatique

  • Stationnement automatique en bord de trottoir

  • Sortie de stationnement automatique

  • Sièges AV avec soutien des cuisses à réglage manuel en 2 directions

  • Siège conducteur à réglage électrique 12 voies (avec soutien lombaire électrique 4 voies),

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture non métallisée

  • Sellerie simili-cuir ultra-souple Gris

  • Toit panoramique en verre à double vitrage avec traitement thermique réfléchissant

  • Jantes sport 21&quot; Pirelli Scorpion Elec

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • ESP

  • EBA

  • TPMS

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence automatique (eCall)

  • Avertissement de collision frontale (FCW)

  • Système V2L (Vehicle to Load)

  • Caméra à 360° avec vue du châssis en transparence

  • Sélection des modes de conduite

  • Avertisseur d&#039;ouverture de portière (DOW)

  • Calandre à volets actifs (AGS)

  • Pompe à chaleur

  • Accès sans clé

  • Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)

  • Boîte de vitesse a fonction Continu

  • Pré-conditionnement de la batterie

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Feu stop central à LED

  • Avertisseur de trafic transversal AR avec freinage (RCTA + RCTB)

  • Changement de voie automatique

  • Changement de voie intelligent (ILC)

  • Freinage automatique d&#039;urgence (AEB) avec détection des piétons et des cyclistes

  • Lave-disques de frein (BDW)

  • Réduction active du bruit de la route (RNC)

  • Mode de conduite neige

  • Chargeur de smartphone sans fil ventilé (50 W)

  • 2 prises électriques 12 V

  • iSmart

  • Commande vocale MG IM

  • Portes sans encadrement (avec ouverture électrique)

  • Poignées de porte affleurantes automatiques

  • Eclairage d&#039;ambiance 256 couleurs

  • Eclairage de lecture LED AV/AR

  • Hayon électrique mains libres

  • Pare-soleil AV avec miroirs et éclairage de courtoisie conducteur et passager

  • Système intelligent de direction à quatre roues motrices (avec mode « crabe »)

  • 5 modes de conduite (Super Eco, Eco, Confort, Sport, Personnalisé)

  • Marche AR automatique

  • 2 niveaux de freinage régénératif (standard et faible)

  • Etriers de frein AV Continental à 4 pistons fixes

  • Freins à disque ventilés à l’AV et à l’AR

  • Mode nuit pluvieuse

  • 2 ports USB Type C (1 AV + 1 AR)

  • Système de contrôle actif de l&#039;amortissement avec suspension pneumatique avancée

Options disponibles

  • Sellerie simili-cuir ultra-souple Blanc

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Rembrandt Grey

     : 

    650 €

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