À chaque configuration, son équipement

Pas de prise de tête sur cet IM6 en matière d’équipement puisqu’il varie selon la configuration technique.

Ainsi, la version « Propulsion » ( à partir de 56 990 €) propose de série l’alarme, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, la surveillance de la pression de pneus, l’accès et le démarrage sans clé, la sellerie simili-cuir, la climatisation automatique bizone, la pompe à chaleur, le hayon électrique mains-libres, le V2L, les sièges avant électriques chauffants, ventilés et massants, les vitres acoustiques, le volant chauffant, le toit panoramique, le stationnement automatique, la double dalle numérique de 26,3 pouces, le chargeur par induction, le système audio 20 haut-parleurs, la compatibilité Apple CarPlay et Androïd Auto, les jantes 20 pouces et les vitres arrière surteintées.

La version 4 roues motrices (à partir de 62 990 €) hérite en complément des suspensions adaptatives pneumatiques et des jantes 21 pouces.

Le point techno : un stationnement automatique qui frôle les murs. Le stationnement automatique n’est plus vraiment une innovation puisque ce dispositif est présent sur de nombreux modèles. Grâce à elle, la voiture peut se garer seule en bataille, en épi ou faire un créneau, mais celle de MG est encore plus « joueuse » car elle peut se coller à 10 cm d’un mur. Qui dit mieux.