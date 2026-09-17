3. Chaque version de l'IM6 a droit à son équipement
À chaque configuration, son équipement
Pas de prise de tête sur cet IM6 en matière d’équipement puisqu’il varie selon la configuration technique.
Ainsi, la version « Propulsion » ( à partir de 56 990 €) propose de série l’alarme, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, la surveillance de la pression de pneus, l’accès et le démarrage sans clé, la sellerie simili-cuir, la climatisation automatique bizone, la pompe à chaleur, le hayon électrique mains-libres, le V2L, les sièges avant électriques chauffants, ventilés et massants, les vitres acoustiques, le volant chauffant, le toit panoramique, le stationnement automatique, la double dalle numérique de 26,3 pouces, le chargeur par induction, le système audio 20 haut-parleurs, la compatibilité Apple CarPlay et Androïd Auto, les jantes 20 pouces et les vitres arrière surteintées.
La version 4 roues motrices (à partir de 62 990 €) hérite en complément des suspensions adaptatives pneumatiques et des jantes 21 pouces.
Le point techno : un stationnement automatique qui frôle les murs.
Le stationnement automatique n’est plus vraiment une innovation puisque ce dispositif est présent sur de nombreux modèles. Grâce à elle, la voiture peut se garer seule en bataille, en épi ou faire un créneau, mais celle de MG est encore plus « joueuse » car elle peut se coller à 10 cm d’un mur. Qui dit mieux.
Equipements et options
Version : 751 4WD 100 KWH
Equipements de sécurité
ABS et EBD
Airbags latéraux AV
Alarme
Airbags rideaux latéraux conducteur et passager
Allumage automatique des feux
Airbags frontaux
Contrôle de traction (TCS)
Airbag central AV
Alerte de vigilance du conducteur (DMS) - surveillance de la fatigue et de l’attention
Assistance intelligente à la limitation de vitesse + reconnaissance des panneaux de signalisatioN
Commutateur de désactivation de l’airbag passager AV
Détection d’angle mort (BSD) avec assistance au changement de voie (LCA)
Fixations ISOFIX AR (x2)
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et aide au démarrage en côte
Feux de jour à LED intégrés
Projecteurs LED et feux AR LED avec clignotants séquentiels
Essuie-glaces automatiques (détecteur de pluie)
Aide au maintien dans la trajectoire (LKA) avec alerte de franchissement de ligne (LDWS)
Feux antibrouillard AV/AR LED
Equipements de confort
Accoudoir central AR
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Volant cuir
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Rappel de ceintures de sécurité AV/AR
Volant Multifonction
Navigation par satellite
Vitres AR surteintées
Capteurs de stationnement AV/AR
Sièges AV chauffants et ventilés
Volant chauffant
Volant réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant
Ceintures de sécurité AV: 3 points + prétensionneur et limiteur de charge
Rétroviseur intérieur photochromatique manuel
Clé bluetooth sur Smartphone
Siège passager à réglages électriques dans 6 directions
Ceintures de sécurité AR à 3 points avec limiteurs de charge
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et aide au démarrage en côte
Ecran tactile central HD 10,5"
Ecran immersif Full HD monobloc de 26,3" (infodivertissement et instrumentation conducteur)
Système audio 20 HP
Radio numérique DAB+
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, chauffants,
Banquette AR fractionnable 60:40 avec réglage manuel du dossier
Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs AR
Compartiment de rangement climatisé dans l’accoudoir AV
Sièges AR chauffants (places latérales)
Toit panoramique en verre à double vitrage avec traitement thermique réfléchissant
Vitres acoustiques (AV/AR)
Vitres électriques AV/AR anti-pincement
Stationnement automatique
Stationnement automatique en bord de trottoir
Sortie de stationnement automatique
Sièges AV avec soutien des cuisses à réglage manuel en 2 directions
Siège conducteur à réglage électrique 12 voies (avec soutien lombaire électrique 4 voies),
Esthétique / Carrosserie
Peinture non métallisée
Sellerie simili-cuir ultra-souple Gris
Toit panoramique en verre à double vitrage avec traitement thermique réfléchissant
Jantes sport 21" Pirelli Scorpion Elec
Autres équipements
Kit anti-crevaison
ESP
EBA
TPMS
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)
Avertissement de collision frontale (FCW)
Système V2L (Vehicle to Load)
Caméra à 360° avec vue du châssis en transparence
Sélection des modes de conduite
Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)
Calandre à volets actifs (AGS)
Pompe à chaleur
Accès sans clé
Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)
Boîte de vitesse a fonction Continu
Pré-conditionnement de la batterie
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Feu stop central à LED
Avertisseur de trafic transversal AR avec freinage (RCTA + RCTB)
Changement de voie automatique
Changement de voie intelligent (ILC)
Freinage automatique d'urgence (AEB) avec détection des piétons et des cyclistes
Lave-disques de frein (BDW)
Réduction active du bruit de la route (RNC)
Mode de conduite neige
Chargeur de smartphone sans fil ventilé (50 W)
2 prises électriques 12 V
iSmart
Commande vocale MG IM
Portes sans encadrement (avec ouverture électrique)
Poignées de porte affleurantes automatiques
Eclairage d'ambiance 256 couleurs
Eclairage de lecture LED AV/AR
Hayon électrique mains libres
Pare-soleil AV avec miroirs et éclairage de courtoisie conducteur et passager
Système intelligent de direction à quatre roues motrices (avec mode « crabe »)
5 modes de conduite (Super Eco, Eco, Confort, Sport, Personnalisé)
Marche AR automatique
2 niveaux de freinage régénératif (standard et faible)
Etriers de frein AV Continental à 4 pistons fixes
Freins à disque ventilés à l’AV et à l’AR
Mode nuit pluvieuse
2 ports USB Type C (1 AV + 1 AR)
Système de contrôle actif de l'amortissement avec suspension pneumatique avancée
Options disponibles
-
Sellerie simili-cuir ultra-souple Blanc:
0 €
-
Peinture métallisée Rembrandt Grey:
650 €
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Sommaire
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