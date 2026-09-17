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Mg Im6

Essai

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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6. La fiche technique de la IM M6

 

Etes-vous prêt à acheter l’IM6, le nouveau SUV premium de MG vendu 57 000 € ?

Les chiffres clés

Mg Im6 751 4WD 100 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 06/07/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Dimensions  
Longueur 4,90 m
Largeur sans rétros 1,98 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,95 m
Volume de coffre mini 665 L
Volume de coffre maxi 1 640 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 485 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 26 CV
Couple 802 Nm
Puissance moteur 751 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 505 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie pas d'information
Performances / consommation  
Vitesse maximum 239 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.5 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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