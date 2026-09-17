Comme la berline, le SUV IM6 se décline en deux configurations : deux ou quatre roues motrices. La première est animée par un moteur de 408 ch et 500 Nm tandis que la seconde est forte de 752 ch et d’un couple camionnesque de 802 Nm. Les performances sont dignes de sportives, avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 s et 3,4 s. Une seule batterie de 100 kWh brute (soit 96,5 kWh net) autorise des autonomies respectives de 625 et 505 km. Pour cet essai, c’est la version la plus puissante que nous avons entre les mains.

La première chose que l’on remarque à bord de cet IM6, c’est son silence de fonctionnement. Alors certes, c’est un véhicule électrique, c’est donc logique, mais MG a particulièrement travaillé ce domaine avec la présence de vitres feuilletées, mais surtout celle d’un système de réduction des bruits actif comme sur les casques audio, qui a pour but de diminuer les nuisances sonores pour augmenter le confort. Sur cet IM6, on gagne 12 dB, ce qui est énorme. Ce gain est particulièrement visible à basse et à moyenne vitesse et un peu moins à allure élevée, mais la différence est tout de même notable. L’autre point fort concernant le confort est l’amortissement. En effet, grâce à ses suspensions adaptatives et pneumatiques (une association inédite chez MG), l’IM6 distille un excellent confort avec un contrôle des mouvements de caisse particulièrement bien contrôlés, voire annihilés. Il n’y a qu’en conduite rapide que l’IM6 perd un peu de sa cohésion, mais c’est logique au vu de la masse de ce SUV qui avoisine les 2,5 tonnes. Le compromis confort/dynamisme reste de tout premier ordre.

Sans surprise, les performances sont dignes d’une sportive avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 s et une vitesse maximale de 240 km/h. Les accélérations sont donc impressionnantes, même s’il faut bien reconnaître que disposer d’une telle cavalerie sur un SUV ne sert strictement à rien, mais c’est devenu une habitude sur les véhicules électriques. Ainsi pourvu, cet IM6 est même plus puissant qu’un Porsche Macan Turbo (632 ch), c’est pour dire.

En matière de consommation, avec une telle puissance, un poids de près de 2,5 tonnes et les routes montagneuses empruntées, il ne fallait pas s’attendre à des miracles dans ce domaine. Nous avons ainsi relevé 25 kWh/100 km sur notre parcours sans faire de l’autoroute. De quoi parcourir dans ces conditions près de 400 km.

Au-delà de ses qualités routières, cet IM6 frappe très fort en matière de recharge puisqu’il accepte en courant continu des recharges pouvant atteindre 396 kW. MG annonce ainsi 17 min pour passer de 10 à 80 %, mais sur une borne de 350 kW. Vu les capacités tolérées, il devrait être possible de réduire encore le temps de recharge, mais nous n’avons pas eu l’occasion de le tester.