L’Allemagne relance les subventions pour l’achat d’une électrique : jusqu’à 6 000 € d’aide, et une grosse surprise pour les modèles chinois

Fin 2023, le gouvernement allemand décide de stopper les aides à l’achat d’une voiture électrique. Principale motivation ? À l’époque l’argent manquait, malgré une situation dite « regrettable ». Les effets n’ont pas tardé à se faire ressentir puisque les chiffres de vente se sont effondrés.

En ce début d’année, l’Allemagne fait marche arrière et remet en place le coup de pouce financier pour l’achat d’un véhicule électrique et hybride, via un montant allant de 1 500 à 6 000 euros. Au total, ce programme devrait permettre l’achat de 800 000 véhicules d’ici à 2029.

Une base de 1 500 € sera allouée pour un hybride avec prolongateur d’autonomie, et 3 000 € pour un véhicule électrique. Seulement, il ne faudra pas dépasser un revenu annuel imposable de 80 000 €. Le ministre de l’Environnement, Carsten Schneider, a déclaré que « grâce à ce programme de financement, nous souhaitons agir pour l’environnement, soutenir notre industrie automobile européenne et aider les ménages qui, sans aide, ne pourraient pas s’offrir une voiture électrique. »

Les voitures chinoises incluses

Lors de cette annonce, les modalités n’étaient pas encore connues. Mais, d’après le dernier communiqué émanant de Reuters, « les voitures importées, y compris celles fabriquées en Chine, principal concurrent de l’Allemagne dans le secteur automobile, ne seront pas exclues de ce programme d’aide financière ». Le ministre a précisé que « nous relèverons le défi de la concurrence et n’imposerons aucune limite à cet égard » en ajoutant que « les constructeurs automobiles allemands disposaient d’une offre de produits solide ».

L’Allemagne fait donc le choix inverse de celui de la France en acceptant que les modèles provenant de Chine soient également avantagés. Une décision étonnante alors que l'Europe tente de limiter la montée en puissance des constructeurs chinois.