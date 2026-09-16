Elles vont dépendre de nous : les marques automobiles chinoises sont vraiment en train de changer de modèle économique

-20,8 %. Voilà la baisse du marché automobile neuf chinois sur les huit premiers mois de l’année 2026 par rapport à la même période de l’année dernière. Sur un marché où quelques 34 millions de voitures neuves se sont vendues en 2025, de loin le plus gros de la planète loin devant celui des Etats-Unis, ce genre de baisse ressemble à un coup de massue pour les marques locales.

Cette forte baisse, qui se chiffrait encore à -23,7 % sur le dernier mois d’août 2026 par rapport à la même période de l’année dernière, s’explique par l’arrêt de certaines subventions en Chine au 1er janvier de cette année mais aussi par un contexte économique moins favorable pour les acheteurs. Et elle touche durement les marques nationales : Byd, par exemple, n’a vendu que 250 800 voitures neuves en Chine au mois d’août 2026. Sur les 6 premiers mois de l’année 2026, la marque est en recul de 45,9 % en Chine d’après les données de China Ev DataTracker rapportées par CarNewsChina ! SAIC, Chery ou encore Geely sont tous en baisse eux aussi sur leur marché domestique, avec une meilleure résilience pour ce dernier groupe cité.

L’exportation devient plus importante que la Chine

Heureusement pour ces constructeurs chinois, on arrive clairement à un point de bascule pour les leaders du marché automobile chinois : celui où leurs ventes sont davantage portées par leur progression à l’exportation que les résultats dans leur marché domestique. Les ventes de la marque BYD à l’exportation, par exemple, ont encore augmenté de 70 % sur les six premiers mois de l’année 2026, à 792 256 voitures écoulées sur cette période. Soit quasiment autant qu’en Chine où 795 169 BYD neuves ont trouvé preneur. Les ventes à l’exportation représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires de BYD dans le monde, ce qui n’empêche pas le bénéfice net de baisser par rapport à une année 2025 déjà pas aussi bonne que prévu pour le constructeur chinois.

Les principaux concurrents chinois de BYD profitent eux aussi de résultats en forte hausse à l’exportation sur la première moitié de l’année 2026 et sur les huit premiers mois, plus de 6,2 millions de voitures ont été écoulées hors de Chine (le record de l’année 2025 entière est déjà battu). Chez Chery, les exportations représentent carrément 70 % des voitures livrées sur l’année pour l’instant.

Les marques chinoises peuvent dire merci aux clients européens

L’Europe contribue à ces bons résultats à l’export. En cumulant les marques BYD, SAIC (donc MG et IM), Chery (dont Jaecoo et Omoda), on arrive à un total de 391 576 voitures neuves immatriculées dans l’Union Européenne soit une part de marché de 6,6 % sur les six premiers mois de l’année 2026. 14,2 % des voitures électriques neuves 100 % électriques vendues en Europe sur les cinq premiers mois de l’année étaient de marques chinoises mais en termes de volumes, ces dernières profitent encore davantage du succès de leurs modèles hybrides et hybrides rechargeables. Avec tout de même une limite qui se profile : la concurrence intense entre ces constructeurs (auxquelles on peut désormais ajouter l’enseigne Geely et la marque Chery en attendant l’arrivée d’autres groupes comme GAC) va nécessairement leur compliquer la tâche au cours des prochaines années : ils visent tous à peu près le même positionnement pour leurs modèles à gros volumes, des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables coûtant environ 25 000€ pour les modèles citadins et moins de 30 000€ pour les engins familiaux. Rien qu’entre les marques BYD, Chery, Geely, Jaecoo et MG, les parts du gâteau risquent de rétrécir tant ces divisions se marquent toutes à la culotte.