En France, il circule un million de véhicules anciens et de collection

Où en est la voiture de collection en France ? Visiblement, ce marché se porte toujours aussi bien. Alors que le neuf se casse littéralement la figure cet été et inquiète les constructeurs, la voiture ancienne séduit de plus en plus. On trouve désormais environ un million de véhicules de collection sur les routes françaises selon la FFVE (Fédération française des véhicules d'époque).

Le résumé des chiffres :

400 000 collectionneurs

400 000 véhicules de collections en Certificat d’Immatriculation de Collection

4 milliards € de chiffre d’affaires

1 000 000 de véhicules anciens, soit 2,5% du parc roulant en France

1 071 km parcourus par an par une voiture de collection légalement immatriculé

617 km parcouru par an par une moto de collection

33% de propriétaires de véhicules visitent des musées en lien avec leur passion, dépendant en moyenne 69€ par an de frais d’entrée

4,3 nuitées hors domicile par an pour les participations de manifestations de véhicules d’époques

On sent bien dans son analyse que la FFVE fait tout pour mettre en avant le poids du marché de la collection dans l'économie française. Et il faut y rajouter, aussi, toute l'industrie qui tourne autour, notamment au niveau de l'entretien avec des équipementiers proposant de plus en plus de pièces "collection" à leur catalogue.

Une voiture de collection qui date en moyenne de 1969 (1966 pour la moto), mais avec une petite réorientation vers les youngtimers, puisque selon la FFVE, 30 % des collectionneurs ont "aussi une youngtimer".