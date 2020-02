En France, le classement des marques qui immatriculent les véhicules les plus lourds

Le paradoxe en Europe fait que les constructeurs qui ont les voitures les plus lourdes ont également les plus gros abattements pour le calcul de l'objectif CO2 à atteindre. Nous vous en avions déjà parlé dans un précédent article, mais cet accord européen, qui date de 2009, est bénéfique pour les marques premium qui, sans ça, n'auraient probablement aucune chance d'atteindre la limite de CO2 imposée par la Commission européenne pour le 1er janvier 2021 (95 g/km à l'échelle de l'industrie auto).

Et ce graphique illustre justement les constructeurs qui profitent de cette législation. Si l'on exclut Rolls-Royce (ses volumes sont très faibles), Tesla (voitures 100 % électriques) et Bugatti (volumes faibles), c'est Jaguar Land Rover ou encore Porsche qui profitent de cette particularité européenne.

Notons par ailleurs la "bonne" place d'Audi, qui, pour un constructeur premium, se place favorablement, devant BMW et Mercedes. Il faut dire qu'Audi est le seul à proposer une citadine (A1) et que les ventes des compactes se portent bien chez le constructeur aux anneaux, notamment en France. Chez les généralistes, Jeep, Honda et Mitsubishi sont les plus mal placés. Et pour cause : ils n'immatriculent presque que des SUV/4x4 ou des berlines relativement grandes.

Le poids grandissant des véhicules sur la route pose un autre problème jamais abordé par les gouvernements : l'impact sur l'usure des routes, avec les sommes énormes que l'on connaît pour la réfection des axes routiers.

Source : Nicolas Meilhan