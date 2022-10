En France, un million de voitures électrifiées sur les routes

Les ventes de voitures électriques deviennent enfin significatives. Sur le dernier mois de septembre 2022, 16% des voitures neuves vendues étaient des modèles 100% électriques et 24% étaient des modèles électrifiés (électriques ou hybrides rechargeables). Et après plusieurs années pendant lesquelles ces volumes de ventes de véhicules électrifiés n'ont cessé d'augmenter, le parc automobile français commence à compter : d'après le délégué général de l'Avere France Clément Molizon, il y a désormais plus de 995 000 véhicules électrifiés sur les routes du pays.

« Le million de voitures électrifiées prévu pour la fin de l'année 2022 va donc être atteint dès ce mois d'octobre », explique-t-il. Au rythme actuel des ventes, ce palier hautement symbolique a peut-être même déjà été franchi au moment où nous écrivons ces lignes. Il faut tout de même relativiser ce nombre : rien que l'année dernière, il s'est vendu au total 1,659 million de voitures neuves dans le pays. Et il aura fallu attendre plus de dix ans depuis les premières voitures électriques de grande série pour passer enfin ce premier million.

71 630 points de charge

Dans son dernier baromètre national des infrastructures ouvertes au public, l'Avere précise qu'il y a désormais 71 630 points de charge en France, soit une augmentation de 48% sur les douze derniers mois. Cela représente une moyenne de 106 points de charge pour 10 000 habitants, avec 40 445 points de charge d'une puissance comprise entre 7,4 kWh et 22 kWh et 24 768 points de charge de moins de 7,4 kWh. Côté charge rapide, le réseau français compte 1 630 bornes dont la puissance est comprise entre 22 et 50 kW et 2 254 bornes dont la puissance est comprise entre 50 et 150 kW. Au niveau des bornes les plus puissantes, on compte 1 628 bornes de puissance comprise entre 150 et 350 kW. Et tout de même 655 points de charge à 350 kW.