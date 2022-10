Le marché automobile français sur la bonne pente ?

Le marché automobile français est-il sur la bonne pente ? Après sept mois de baisse consécutive depuis le début de l'année 2022, les ventes remontaient un tout petit peu en août dernier par rapport à l'année 2021. Et cette remontée se poursuit sur le mois de septembre, avec une augmentation des ventes de véhicules particuliers de 5,5%. Il n'y a pas encore de quoi se réjouir pour les constructeurs, puisqu'on reste sur une baisse cumulée de 11,8% sur les neuf premiers mois de l'année 2022 par rapport à 2021. Et le niveau reste bas par rapport à l'année 2019 et le marché automobile tel qu'il était avant la crise du covid-19.

Dans le détail, il s'est vendu 141 137 voitures particulières sur le mois de septembre 2022 en France. Les ventes du groupe Stellantis sont en légère hausse de 1,68% par rapport à celles de septembre 2021, malgré un fort recul de Citroën (-12,1%), Fiat (-28,5%), Jeep (-57,5%). Le groupe Renault est en baisse de 4,96% mais Volkswagen progresse (+6,67%) et Toyota explose à +56,04%. Ford (+35,46%) et Daimler (+52,75%) signent aussi d'excellents résultats.

Du côté des utilitaires légers, on note un repli de 12,4% sur le mois de septembre 2022 par rapport à 2021 avec seulement 30 694 véhicules vendus. Le marché des véhicules lourds est lui en augmentation (+4,1%) avec 3 669 engins vendus.

Part record de voitures électriques

Le niveau des ventes reste plutôt bas dans l'absolu, mais la part des voitures électriques n'a jamais été aussi importante. En septembre 2022, 16% des voitures neuves étaient des modèles 100% électriques. Il y a même 24% de véhicules électrifiés neufs ce dernier mois en comptant les hybrides rechargeables et les modèles à hydrogène, et la part de voitures électriques neuves est de 12,7% sur les neuf premiers mois de l'année 2022. Les émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs étaient en moyenne de 98,3 g/km, le chiffre le plus bas jamais observé sur le marché français. Sur les neuf premiers mois de l'année, les voitures essence conservent l'avantage (37,6%) devant les hybrides de tous types (29,4%), le diesel (16,4%) et l'électrique (12,7%).

La Peugeot 208 toujours en tête

La Peugeot 208 continue sa course en tête des modèles les plus vendus du marché en 2022 avec 67 866 exemplaires écoulés de janvier à septembre devant la Renault Clio (47 589), la Dacia Sandero (46 032) et la Citroën C3 (44 959). Chez les électriques, la bataille est serrée entre la Renault Zoé (10 632) et la Tesla Model 3 (10 265).