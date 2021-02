En fuite, il attaque la police anglaise pour la destruction de sa Ferrari 458 Italia Spider

En réponse à

De la bêtise à l'état brut. Je suppose que le but de la police était de marquer les esprits... Mais à une époque où on nous bassine avec l'écologie, c'est inacceptable. Il eut pourtant été simple de faire constater l'état réel de cette "épave" par un expert, puis de la filmer en train d'être revendue au profit de la couronne... Et cela aurait autant fait rager l'ex-proprio