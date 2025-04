C’est vraisemblablement vers la fin de l’année que Ferrari devrait dévoiler la version sportive de la Ferrari 296 GTB. Une auto dont l’un des prototypes vient encore une fois d’être pris en chasse par les chasseurs de scoop. Ceux-ci l’ont photographié du côté de Maranello et l’on découvre certains détails de cette nouveauté.

Avec la « Versione Speciale » de la Ferrari GTB, la marque au cheval cabré entend bien mettre au pas, la nouvelle Lamborghini Temerario. Cette concurrente dispose également d’une motorisation hybride plug-in mais affiche la puissance de 920 ch. Sans être souffreteuse, l’actuelle Ferrari 296 GTB à motorisation hybride rechargeable, ne développe que 830 ch, mais cela va changer très prochainement.

Un peu plus de puissance pour voir venir

Avec la « Versione Speciale » de la Ferrari 296 GTB, Ferraridevrait faire progresser la puissance jusqu’à 900 ch. Mais ce ne sera pas tout puisque la nouveauté italienne devrait disposer d’un kit aérodynamique plus poussé. Malgré le camouflage qui recouvre cette auto avec des excroissances plastiques disposées sous les adhésifs on aperçoit un nouveau diffuseur et un aileron arrière qui devrait être plus imposant.

Camouflage de rigueur avant la présentation

S'il est encore bien difficile de se faire une idée de l’allure générale de ce modèle en raison de son camouflage très enveloppant. On peut se rendre cependant compte qu’elle dispose de passages de roues élargies et qu’elle affiche un nouveau design de jantes et des freins en carbone-céramique. On en saura plus sur elle dans quelques semaines.