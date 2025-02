Ferrari prépare une version plus sportive de la Ferrari 296 GTB !

Sous une grande bâche noire, la prochaine évolution de la Ferrari 296 Gtb se cache. Il s’agit d’une version qui sera encore plus tournée vers le pilotage et qui devrait bénéficier d’un allégement, de nouveaux réglages et développera plus de puissance. Pour Ferrari qui dévoilera dans quelques mois sa première voiture 100 % électrique, il n’est pas question de laisser tomber les motorisations thermiques pour autant.

Cela d’autant plus que la Ferrari 296 GTB possède déjà une motorisation électrifiée, puisque celle-ci est hybride rechargeable et permet même de rouler 25 kilomètres en mode électrique. Grâce à son V6 3.0 Biturbo de 663 ch et son bloc électrique de 167 ch, la belle sportive italienne affiche jusqu’à 830 ch de puissance cumulée. Pour la version qui se cache encore sur les photos de nos chasseurs de scoop, cette puissance devrait progresser.

Quelques détails apparaissent

Même s’il est bien camouflé, ce prototype prêt pour la production dévoile de petits secrets. Ainsi on découvre le nouveau design des roues équipées de freins en carbone-céramique. Un coup d'œil à l’avant du modèle, à l’endroit où la bâche est légèrement relevée, permet également d’apercevoir de petits déflecteurs dans la partie inférieure du bouclier, devant la roue avant.

Plus d’appui pour une 296 plus sportive

Cela est moins visible mais il semble que la Ferrari 296 GTB modifiée bénéficie d’un nouvel aileron plus grand et d’un diffuseur arrière inédit ce qui devrait augmenter l’appui aérodynamique à haute vitesse. Quant à ce qui concerne l’habitacle, l’intérieur de l’auto étant très camouflé on peut imaginer que de légères modifications pourraient lui être apportées. On attendra pour en être sûr de découvrir la version de série de cette auto qui devrait être dévoilée dans le courant de cette année. On ne sait pas encore si la version découvrable, la Ferrari 296 GTS bénéficiera des mêmes évolutions.