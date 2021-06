Ferrari dévoile la 296 GTB, un petit modèle à V6 hybride

Mine de rien, Ferrari électrifie son offre à grande vitesse. Après avoir lancé la SF90, son premier véhicule hybride rechargeable, le constructeur italien a levé le voile sur la 296 GTB, également dotée d'une motorisation plug-in.

Mais alors que la SF90 flirte avec le monde des hypercars, la nouvelle venue se place du côté de l'entrée de gamme. C'est ainsi une petite berlinette, à la manière de la F8 Tributo. Ferrari indique toutefois que cette dernière n'est pas remplacée par la 296 GTB.

Pour lui, la fiche technique particulière en fait un modèle bien à part. L'acronyme GTB (Gran Turismo Berlinetta) a d'ailleurs "été choisi pour souligner l’importance de ce nouveau moteur marquant le début d’une nouvelle ère pour la maison de Maranello".

On trouve en position centrale arrière un nouveau V6 biturbo à 120° de 2992 cm3 qui développe 663 ch. Il est couplé à un bloc électrique de 167 ch. La puissance maxi combinée est de 830 ch. Le couple culmine à 740 Nm. La vitesse maxi dépasse les 330 km/h, le 0 à 100 km/h est réalisé en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,3 secondes.

Le véhicule est doté d'une batterie de 7,45 kWh, une petite capacité qui permet de ne pas trop pénaliser le poids, qui est de 1470 kg à vide (avec une répartition avant/arrière 40,5/59,5). Forcément, avec une batterie de cette taille, ce n'est pas la championne de l'éco-conduite, avec une autonomie en tout électrique d'environ 25 km. Mais avec une Ferrari c'est déjà pas mal !

Côté look, si on retrouve l'allure d'une berlinette de Ferrari, on note que la 296 a un look plus lisse, plus fluide, qui évoque d'une certaine manière le coupé Roma. Il faut dire que l'auto cache certains éléments aéro, comme un spoiler actif intégré au pare-chocs arrière. Son rôle ? Assurer 100 kg de déportance supplémentaire sur l’essieu arrière. Par rapport aux précédentes berlinettes, l'empattement a été raccourci de 5 cm, "au profit de la maniabilité et du dynamisme".

A bord, comme dans la SF90, la 296 reçoit un grand écran au niveau de l'instrumentation, qui permet de réduire fortement le nombre de commandes, renforcant l'impression sportive. Le passager a droit à un petit affichage digital face à lui.