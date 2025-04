Ça y est, l'ancienne Ferrari de Michael Jordan est retrouvée

Les passionnés du garage Curated basé à Miami viennent enfin de mettre la main sur l'ancienne Ferrari 512 TR de Michael Jordan. L'auto recherchée depuis 15 ans par les spécialistes des mystères automobiles a refait surface en Californie.

La star du basket craque pour cette auto au début des années 90. Il en prend plus précisément possession le 29 février 1992 dans sa demeure de Highland Park dans l'Illinois. Le 13 octobre 1995, Jordan revend la belle italienne à son ami et entrepreneur Chris Gardner basé à Chicago. Détail amusant : l'homme d'affaires circule dans les rues de la ville avec des plaques "NOT MJ" pour éviter de décevoir les fans du sportif lors de son passage.

Une voiture disparue après une vente aux enchères

Après en avoir profité quelques années, Chris Gardner décide de se séparer de sa Ferrari 512 TR. Le coupé trouve preneur lors d'une vente aux enchères contre 100 000 dollars seulement en 2010 (l'équivalent à l'époque de 75 520 euros). La voiture disparaît ensuite 15 ans avec plusieurs tentatives d'arnaques sur la période. En avril 2025, Curated retrouve le véhicule en Californie dans une grande bâtisse. Une voiture miraculée des flammes dans un quartier dévasté par les récents incendies.

Une restauration complète à venir

La Ferrari 512 TR nécessite de nombreux travaux pour reprendre la route. L'équipe du garage floridien organise l'envoi de la sportive à Maranello pour une restauration complète puis une vente qui sera sans surprise très médiatisée.