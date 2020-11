En Lituanie, la prime à la casse pour acheter vélo, scooter électrique ou titre de transport

Nous n'aurions probablement pas ce débat en France tant l'industrie automobile tient une place majeure, et tant l'argument de l'emploi si souvent avancé par les patrons de grands constructeurs est sensible. Mais en Lituanie, il est possible de prendre des décisions radicales sans être trop inquiété par l'industrie auto, quasi inexistante.

Le gouvernement a en effet lancé un programme de prime à la casse inédit. En France, elle consiste à vous encourager à vous débarrasser de votre auto pour en racheter une autre, plus récente, moins polluante (en tout cas sur le papier), et donc plus écologique. Mais il n'est pas possible de dépenser la prime à la casse dans autre chose que dans le véhicule racheté.

C'est ainsi que la Lituanie propose la prime à la casse dans un format inédit : céder son auto, et choisir de dépenser le "bonus" de 1000 € non pas dans la nouvelle voiture, mais dans... pour un transport doux. Deux roues, scooter électrique, "moped", vélo, vélo électrique et même abonnement pour les transports en commun, tout est possible. Evidemment, si l'auto reprise vaut moins de 1000 €, cette prime devient encore plus intéressante. La grande majorité des primes ont été accordées pour l'achat de scooters et de vélos électriques, pouvant coûter plusieurs milliers d'euros.

Selon le gouvernement lituanien, plus de 8200 personnes ont déjà échangé leur vieille auto pour un mode de transport plus doux. Mais cela ne peut évidemment fonctionner que dans des grandes villes...